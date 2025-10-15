News: Fender American Pro Classic, E-Gitarren

Brandneue Modelle von Fender

Die Firma aus Kalifornien stellt mit den neuen Fender American Pro Classic Modellen neue Gitarren Made in USA vor. Sowohl Stratocaster, Telecaster, Jazzmaster und Jaguar bekommen ein Update, ohne ihre DNA zu verlieren.

Fender American Pro Classic – was ist neu?

Die neue Generation der American Professional stellt die nächste Entwicklungsstufe von Fender Gitarren dar. Der Fokus liegt hier im Gegensatz zur teureren American Professional II Reihe auf maximaler Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Spielkomfort für Bühnen- und Studioeinsatz, ohne sich auf High-End-Features zu konzentrieren.

Alle Modelle haben einen Korpus aus Erle, einen Hals aus Ahorn (auch mit Palisandergriffbrett verfügbar) und ansonsten vintage-orientierte Features. Am auffälligsten ist das bei den neuen Finishes. Es gibt aber auch einen neuen Modern-„C“-Hals mit abgerundeten Griffbrettkanten.

Pickup-seitig sind die Fender American Pro Classic mit den neuen „Coastline“ Pickups ausgestattet. Diese komplett neu entwickelte Tonabnehmer-Linie liefert einen klaren, druckvollen und ausgewogenen Ton über alle Frequenzbereiche hinweg – abgestimmt für moderne Musikrichtungen. Bei der Stratocaster kommen Coastline ’57 Single-Coils zum Einsatz, in der HSS-Variante auch ein Coastline-Humbucker. Die Telecaster hat zwei Coastline ’63 Single-Coil Telecaster-Pickups bekommen, die Hotshot Telecaster zusätzlich noch einen Coastline ’57 Single-Coil Stratocaster-Pickup in der Mittelposition.

In der neuen Jazzmaster werkeln zwei Coastline ’65 Single-Coil Jazzmaster-Pickups, die Jaguar bekommt zwei zwei Coastline ’62 Single-Coil Jaguar-Pickups.

Außerdem wurde die Hardware geupdatet und verbessert. Bei der Stratocaster bedeutet das 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo, Slotted-Barrel-Saddles bei der Telecaster sowie Mustang-Saitenreiter bei den beiden Offset-Modellen (Jazzmaster, Jaguar).

Preise

Die Strat- und Tele-Modelle bekommt ihr bei Thomann ab 1.699,00 €, Jazzmaster und Jaguar ab 1.799,00 €. Die Gitarren sind ab sofort lieferbar.