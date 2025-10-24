News: Fender Hello Kitty Collection, Strat und Fuzz mit Accessoires

Zum 50. gibt's alles: Von der Gitarre bis zum passenden Merch

Na, wer hätte gedacht, dass Hello Kitty und verzerrte Gitarren jemals im selben Satz auftauchen würden – und das nicht als Meme? Nach dem überwältigenden Erfolg der letztjährigen Hello Kitty Serie wird mit der Fender Hello Kitty Collection jetzt noch einer drauf gelegt.

Die Fender Hello Kitty Collection

Zum 50. Geburtstag der Kultfigur kehrt die pinke Pop-Ikone mit einer ganzen Kollektion an Gitarren-Goodies zurück. Von der brandneuen Limited-Edition-Strat über ein Fuzz Pedal, Kabel und Gurt bis hin zur stylishen Apparel-Line ist alles dabei.

Squier Hello Kitty White Stratocaster – Die Kult-Gitarre ist zurück

Die limitierte White Stratocaster ist mehr als nur ein nostalgischer Rückblick auf die legendäre Squier Hello Kitty aus den frühen 2000ern – sie ist ein würdiges Jubiläumsmodell zum 50. Geburtstag der Figur. Das Modell kommt mit einem komfortablen “C”-Shape-Hals, Fender Designed Humbucker und Vintage-Style Tunern. Das Highlight: Das markante Hello-Kitty-Pickguard mit passender Grafik auf Body und Headstock. Ein Deluxe Hello Kitty Gigbag ist ebenfalls dabei. Leider ist die Gitarre bei Thomann schon vergriffen…

Fender Hello Kitty Fuzz Pedal Black

Das neue Fuzz Pedal bringt mit seinem schwarzen Gehäuse, pinken Fender Witch Hat Knobs und japanischen Labeln nicht nur zuckersüßen Style, sondern auch ordentlich Biss. Unter der Haube arbeitet ein op-amp-basiertes Schaltungsdesign, das von leichtem Overdrive bis hin zu wildem, zerrendem Fuzz alles abdeckt. Drei Regler reichen, um eine ganze Palette cremiger bis rotziger Sounds herauszukitzeln.

Das Fuzz Pedal kostet bei Thomann 115,00 €

Fender Hello Kitty White/Pink Woven Cable und Poly Strap

Das weiß-pinke Instrumentenkabel bringt Farbe ins Setup. Mit robusten, vernickelten Steckern, spiralförmiger Abschirmung und einem gewebten Mantel verbindet es Qualität mit einer Extraportion Design. Hello Kitty grüßt dabei dezent von den bedruckten Kabelenden. Auch der weiße Poly Strap bringt Funktion und Fanliebe zusammen. Das 2 Zoll breite, verstellbare Polyesterband (34–59 Zoll Länge) bietet hohen Tragekomfort, während die Hello-Kitty-Lederenden für Stabilität und Charme sorgen. Erhältlich ist beides bei Thomann für 29 €.

Fender Hello Kitty Apparel

Wer seine Liebe zu Hello Kitty und Fender lieber trägt, anstatt statt sie zu spielen, oder wem das passenden Bühnenoutfit noch fehlt, der wird bei der Apparel-Linie fündig. Ein Graphic Tee mit großem Backprint und Front-Logo, ein Logo Tee mit invertiertem Design sowie ein Crewneck Sweatshirt runden die Sache ab. Alle Teile sind unisex, S–XL, und aus soft-spun Baumwolle gefertigt. Die Shirts gibt’s für 25,- €, das Sweatshirt für 45,- € bei Thomann.