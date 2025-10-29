News: Fender Kingfish Delta Day Telecaster Deluxe, Signature Gitarre

Neue Farbe und neuer Spirit

Mit der brandneuen Kingfish Delta Day Telecaster Deluxe bringt die Kultmarke eine frische Version der Signature-Gitarre von Christone „Kingfish“ Ingram auf den Markt. Diesmal bekommen wir die Gitarre in einem eleganten Daphne Blue, das nicht nur Blues-Herzen höher schlagen lässt.

ANZEIGE

Die Fender Kingfish Delta Day Telecaster Deluxe

Inspiriert von den sonnendurchfluteten Tagen seiner Heimat Mississippi, ist dieses Modell eine Hommage an Kingfishs Wurzeln und ein echter Hingucker auf jeder Bühne. Technisch basiert das neue Modell auf der bewährten, vor drei Jahren veröffentlichten, Kingfish Telecaster Deluxe, die mit ihrem Mix aus klassischem Fender-Design und modernen Features für ordentlich Aufsehen gesorgt hat.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch die Delta Day setzt auf zwei Custom Kingfish Humbucker, die Ingrams unverkennbaren, druckvollen Blues-Sound liefern sollen, der von klaren, dynamischen Cleans bis zu kehligem und grollendem Overdrive reicht. Wie schon bei der ursprünglichen Version ist der Hals „V“-förmig und aus geröstetem Ahorn. Das 12” Slab-Griffbrett aus Palisander soll reichlich Platz für große Bendings bieten. Medium-Jumbo-Bünde, Knochensattel und Bullet-Style-Trussrod geben Vintage-Feel und runden die Sache ab.

ANZEIGE

Die Hardware bleibt gewohnt robust und bühnentauglich: Adjusto-Matic-Bridge mit Anchored Tailpiece für präzisere Intonation, Fender Vintage-Style Mechaniken und verchromte Hardware im klassischen Look. Das Ganze sitzt auf einem Erlenkorpus mit glänzendem Urethan-Finish in Daphne Blue. Mit im Lieferumgfang enthalten ist ein Deluxe Molded Case.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Kingfish Delta Day Telecaster Deluxe gibt es ab sofort bei Thomann für 2.929,- Euro.