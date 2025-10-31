News: Fender Mustang LTX, Gitarrenverstärker

Zuwachs für die Mustang Serie

Der Fender Mustang dürfte wohl den meisten ein Begriff sein, da man kaum drumrumkommt, so einen Verstärker mal irgendwo gespielt zu haben. Mit dem Fender Mustang LTX in einer 50-W & 100-W-Version bekommt dieses extrem beliebte Serie nun Zuwachs.

Der Fender Mustang LTX

Die neuen Modelle heben die Fender Mustang Linie auf ein neues Level, wobei sie moderne Features mit klassischem Fender Design verbinden. Beide Amps verfügen nun über 50 Amp-Modelle, ganze 100 Preset Slots und Bluetooth für die Integration der Fender Tone App. Die Signalkette innerhalb des Amps ist dabei frei konfigurierbar, für maximale Flexibilität beim Soundsbauen. Außerdem gibt es noch einen integrierten Tuner mit Farbdisplay. Als Speaker kommt bei beiden Modellen ein 12” Celestion G12P-80 Lautsprecher zum Einsatz.

ANZEIGE

Mustang LTX50

Beim Mustang LTX50 handelt es sich um die 50W Variante des Verstärkers. Neben den vielen Amp-Modellen und Presets ist auch ein bidirektionaler USB Anschluss zum direkten Aufnehmen integriert. Außerdem verfügt der Fender Mustang LTX über einen Kopfhörer Anschluss für nächtliche Übe-Sessions.

Mustang LTX100

Für alle, die mehr Power brauchen um sich zum Beispiel in Bandproben durchzusetzen, gibt es den Mustang LTX gibt auch mit 100 W Leistung. Wobei die restlichen Specs gleich sind.

Mustang LTX-5 Footswitch

Mit dem optional verfügbaren LTX-5 Footswitch holt man das Maximum an Flexibilität aus dem Amp. Der 5-fach Fußschalter lässt einen Presets direkt abrufen, Effekte steuern (Stomp, Mod, Delay, Reverb), Tap-Tempo setzen und sogar den integrierten Tuner über das kleine Display nutzen. Und zwar in einer robusten, Pedalboard-tauglichen Bauweise.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Mustang LTX Verstärker und der LTX-5 sind ab sofort bei Musikhaus Thomann verfügbar. Den LTX50 bekommt ihr schon für 349 €, für den LTX100 werden 449 € fällig. Der LTX-5 liegt bei 109 €.