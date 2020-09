News: Fender Parallel Universe II Uptown Strat

Fender bringt Paula in Stratocaster Gewand!

Es ist das fast schon mythologische Duell der Gitarrenwelt: Strat gegen Paula. Nun – Duell kann man es nicht wirklich nennen. Die meisten Gitarristen merken recht früh, in welcher Sparte sie sich wohler fühlen. Nach ein paar Jahren wird dann mal experimentiert, aber mein Eindruck ist: ein Stratocaster-Spieler wechselt nie komplett auf Paula, und umgekehrt.

Insofern darf man sich ein bisschen am Kopf kratzen, was die Parallel Universe II Uptown Strat angeht. Zugegeben, sieht schon schweinecool irgendwie aus. Im Rahmen der Parallel Series präsentieren Fender einen manifesten Flirt mit der Paula – das Mahagoni-Holz und die Humbucker sind da nichts weiter als ein deutliches Statement: die Form einer Stratocaster, der Spirit einer Paula.

Fender Parallel Universe II Uptown Strat – Paula im Fenderkostüm?

Ist halt so ein Ding mit den Unikaten – sieht irgendwie geil aus, aber funktioniert das auch in Serie? Korpus und Hals sind aus Mahagoni, Griffbrett aus Palisander. MJ-Bünde, attraktives Binding die Pearloid Einlagen und Classic Gear Mechaniken von Fender senden so viele widersprüchliche Signale, das man fast von Blasphemie reden mag! Die Gibson-Trademark PAF-Humbucker können per Single Coil freimütig in den Fender-Modus versetzt werden. Klingt das mit einem massigen Mahagoni Korpus? Das ist hier mitunter die Frage.

Aber der Anblick hat zweifelsfrei was für sich – das White Lacquer Finish sieht gewollt aus, als hätte es bereits einige Jahre auf dem Buckel und wirkt dabei durchaus authentisch. Wenn aber so ein Gibson PAF-Sound bei einer Stratocaster Form rausschießt, dürfte sich das erstmal so anfühlen, als hätte man die Schuhe falsch rum an. Trotzdem ist man sehr gespannt wie das in der Praxis klingen könnte – das Video wirkt schon mal vielversprechend – rotzig, ein bisschen nasal, aber massiv: