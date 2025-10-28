ANZEIGE
ANZEIGE

News: Gibson Kirk Hammett Raven, Signature Gitarre

Neue Signature Akustikgitarre für Kirk Hammett

28. Oktober 2025
Gibson Kirk Hammett Raven

Gibson Kirk Hammett Raven

Metallica Fans aufgepasst! Der Herbst hat sehr interessante Überraschungen parat. Eine davon kommt aus Nashville, Tennessee. Die Gibson Kirk Hammett Raven ist das besondere Ergebnis einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Kirk Hammett und dem Gibson Custom Shop.

Gibson Kirk Hammett Raven

ANZEIGE

Die Gibson Kirk Hammett Raven

Während sie formal auf der Gibson Hummingbird basiert, hebt sich die Raven mit einer deutlich dunkleren, fast mystischen Aura ab. Die Kombination aus Sitka-Fichtendecke und Mahagoni-Korpus liefert den vertrauten, vollen Gibson Klang, unterstützt durch das bewährte Advanced X-Bracing. Ein Mahagonihals mit angenehm rundem Profil und das gebundene Ebenholzgriffbrett mit 16″ Radius, 20 Bünden und Perlmutt-Einlagen sorgen für astreine Bespielbarkeit und optischen Glanz. Die TUSQ-Komponenten (Nut, Sattel und Bridge-Pins) und Grover Rotomatic-Mechaniken sorgen für perfekte Stimmstabilität.

Kirk Hammett Raven Kopfplatte

Kirk Hammett Raven Kopfplatte

Gibson hat der Raven einige exklusive Details verpasst, die sie zum echten Sammlerstück machen: Das Raben-Schädel-Inlay auf der Kopfplatte, ein doppelt graviertes Pickguard mit Raven-Artwork, sowie ein rabenverziertes Tailpiece machen klar, dass diese Gitarre auffallen soll. Dazu kommt das tiefschwarze Nitrocellulose-Gloss-Finish.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Das verbaute L.R. Baggs Element VTC +4 System verfügt extra über zusätzlichem Headroom (+4 dB) und  macht die Gitarrre mit unauffällig montierten Klangreglern bühnentauglich.

Gibson Kirk Hammett Raven mit Koffer

Preis und Verfügbarkeit

Die Raven ist weltweit auf nur 100 Exemplare limitiert, jede einzeln in Bozeman, Montana handgefertigt, mit signiertem Label von Kirk Hammett, Raven-Hardcase, Zertifikat und sogar einem passenden Raven-Strap. Sie ist ab sofort für 4.999,- Euro bei Thomann verfügbar.

ANZEIGE

Preis

  • 4.999,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Gibson Kirk Hammett Raven Ebony
Gibson Kirk Hammett Raven Ebony Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
4.999,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Gibson J-45 Special, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

Test: Gibson J-45 Special, Akustikgitarre mit Tonabnehmer

16.09.2025 |1
Kirk Hammett „Greeny“ Les Paul von Epiphone

Kirk Hammett „Greeny“ Les Paul von Epiphone

21.11.2023 |0
News: Guild M-40 und M-50 Standard, Akustikgitarren

News: Guild M-40 und M-50 Standard, Akustikgitarren

27.10.2025 |0
Pioniere der Musikwelt: Orville Gibson

Pioniere der Musikwelt: Orville Gibson

10.08.2025 |5
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X