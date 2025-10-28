News: Gibson Kirk Hammett Raven, Signature Gitarre

Neue Signature Akustikgitarre für Kirk Hammett

Metallica Fans aufgepasst! Der Herbst hat sehr interessante Überraschungen parat. Eine davon kommt aus Nashville, Tennessee. Die Gibson Kirk Hammett Raven ist das besondere Ergebnis einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Kirk Hammett und dem Gibson Custom Shop.

ANZEIGE

Die Gibson Kirk Hammett Raven

Während sie formal auf der Gibson Hummingbird basiert, hebt sich die Raven mit einer deutlich dunkleren, fast mystischen Aura ab. Die Kombination aus Sitka-Fichtendecke und Mahagoni-Korpus liefert den vertrauten, vollen Gibson Klang, unterstützt durch das bewährte Advanced X-Bracing. Ein Mahagonihals mit angenehm rundem Profil und das gebundene Ebenholzgriffbrett mit 16″ Radius, 20 Bünden und Perlmutt-Einlagen sorgen für astreine Bespielbarkeit und optischen Glanz. Die TUSQ-Komponenten (Nut, Sattel und Bridge-Pins) und Grover Rotomatic-Mechaniken sorgen für perfekte Stimmstabilität.

Gibson hat der Raven einige exklusive Details verpasst, die sie zum echten Sammlerstück machen: Das Raben-Schädel-Inlay auf der Kopfplatte, ein doppelt graviertes Pickguard mit Raven-Artwork, sowie ein rabenverziertes Tailpiece machen klar, dass diese Gitarre auffallen soll. Dazu kommt das tiefschwarze Nitrocellulose-Gloss-Finish.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Das verbaute L.R. Baggs Element VTC +4 System verfügt extra über zusätzlichem Headroom (+4 dB) und macht die Gitarrre mit unauffällig montierten Klangreglern bühnentauglich.

Preis und Verfügbarkeit

Die Raven ist weltweit auf nur 100 Exemplare limitiert, jede einzeln in Bozeman, Montana handgefertigt, mit signiertem Label von Kirk Hammett, Raven-Hardcase, Zertifikat und sogar einem passenden Raven-Strap. Sie ist ab sofort für 4.999,- Euro bei Thomann verfügbar.