News: Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard, E-Gitarre

Eine Gitarre für den Brit-Pop Meister

30. Oktober 2025
Noel Gallagher mit seiner Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard

Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard

Es ist vermutlich die bedeutendste Reunion der letzten Jahre. Noel Gallagher ist mit seiner Band Oasis zurück auf Tour – und Gibson liefert zur Live ’25 Tour den passenden Sound gleich mit. Die Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard steht für Britpop-Romantik, Stadion-Pathos und Rock’n’Roll.

Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard

Die Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard

Eigentlich ist der Release ja keine keine Sensation mehr. Denn Gibson hatte schon im Sommer zur Oasis Tour  eine auf 25 Stück limitierte Les Paul vorgestellt. Und da Noel auch auf der Bühne schon mit einer Les Paul mit P90’s gesehen wurde, kann man ja eins und eins zusammenzählen. Gut für alle Fans mit normal dickem Geldbeutel!

Im Kern setzt man bei der Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard auf Tradition, Authentizität und ordentlich DNA aus Gallagher’s persönlicher Sammlung. Der Body besteht aus massivem Mahagoni mit gebundener Ahorndecke. Dazu kommt ein Mahagonihals mit SlimTaper-Profil, wie Noel ihn bevorzugt, samt gebundenem Palisandergriffbrett, 22 Medium-Jumbo-Bünden und trapezförmigen Acryl-Inlays. Eben wie bei einer klassischen Les Paul Standard.

Gibson Noel Gallagher Les Paul StandardHardware-seitig wird’s ebenso traditionell edel: ein ABR-1 Tune-O-Matic-Steg, Aluminium-Stop-Bar-Tailpiece und Grover Rotomatic Mechaniken mit Kidney-Buttons stehen Details wie Chrom-Switch-Washer und der passenden Klinkenbuchsen-Platte gegenüber.

Chrome-covered Gibson P-90 Soapbar Pickups

Chrome-covered Gibson P-90 Soapbar Pickups

P-90 Pickups

Richtig spannend wird’s bei der Elektronik: Zwei Chrome-covered Gibson P-90 Soapbar Pickups mit handverdrahteten Volume- und Tone-Reglern liefern eine Kombination, die knackigen Attack, bissige Mitten und den warmen Vintage-Crunch liefern soll, für den Gallagher-Fans schwärmen. Schwarze Top-Hat-Knobs mit silbernen Reflektoren sorgen zudem für einen authentischen Retro-Look, während ein schwarzes fünf-lagiges Pickguard optisch an eine Les Paul Custom erinnert.

Natürlich wurde auch an die Fans gedacht: Auf der Rückseite der Kopfplatte prangt eine Reproduktion von Noels Signatur, die dem Instrument eine persönliche Note verleiht. Ausgeliefert wird alles im robusten Hardshell-Case.

Kopfplatte mit Signatur

Kopfplatte mit Signatur

Preis und Verfügbarkeit

Die Gibson Noel Gallagher Les Paul Standard wird zwar in Serie gefertigt, scheinen aber trotzdem limitiert zu sein, wenn man die Gibson Homepage richtig versteht. Also besser schnell zuschlagen. Bei Thomann gibt es die Gitarre für 2.999,- Euro. Allerdings erst lieferbar in „mehreren Monaten“.

Preis

  • 2.999,-

Links

Ähnliche Artikel
