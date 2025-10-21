News: Gibson und Epiphone Back to the Future ES-345, E-Gitarren

Die Zurück in die Zukunft Gitarre ist wieder da!

Schon lange gibt es im Internet Gerüchte über die Back to the Future ES-345 – die Gitarre, auf der Marty McFly in dem Film „Zurück in die Zukunft“ aus dem Jahr 1985 in einer Szene „Johnny B. Goode“ spielt, und die in der Gitarrenwelt dadurch absoluten Kultstatus gewonnen hat! Das originale Instrument ist bis heute verschollen. Gibson hat sich jedoch auf die Suche gemacht und versorgt uns, bis es aufgetaucht ist, mit zwei exklusiven limitierten Modellen.

Die ES-345 aus Zurück in die Zukunft

Die Kultgitarre ist sowohl als Gibson Custom Modell als auch preisgünstiger von Epiphone zu erhalten. Die Gibson Custom Back to the Future 1955 ES-345 ist auf 88 Exemplare limitiert – eine Anspielung auf die Zeitreisegeschwindigkeit von 88 mph. Die Epiphone-Version dagegen ist auf 1.985 Stück begrenzt, was auf das Erscheinungsjahr des Films verweist.

Gibson Custom / Murphy Lab Back to the Future “1955” ES-345 Collector’s Edition Cherry Red

Die „1955“ verweist auf den Fakt, dass die ES-345 in de Realtität erst im Jahr 1958 auf den Markt kam, obwohl sie im Film im Jahr 1955 zum Einsatz kommt. Die Gibson Gitarre wurde im Gibson Custom Shop in Nashville gefertigt, inklusive Murphy Lab Aging für authentischen Vintage-Charme.

Jedes der limitierten 88 Exemplare kommt im Lifton-Koffer mit Marvin Berry & The Starlighters-Grafik und exklusivem Zubehör – also ein echtes Sammlerstück.

Sie verfügt über einen dreilagigen Ahorn-Pappel-Korpus mit massivem Ahorn-Mittelblock. Der Mahagonihals mit 1961 Thin D-Shape-Profil und gebundenem Palisandergriffbrett trägt ein einzigartiges Parallelogramm-Inlay am 12. Bund. CTS-Potis, Paper-in-Oil-Kondensatoren und ein Mono-Varitone-Schalter sorgen für flexible Klangoptionen. Optisch glänzt die Gitarre mit aged Gold-Hardware, Bigsby B7-Vibrato und einem handgefärbten Cherry-Red-Finish. Da es sich um eine absolute Rarität handelt ist der Preis natürlich dementsprechend hoch: stolze 19.990 € muss man für eine der 88 Gibson Back to the Future ES-345 hinblättern.

Epiphone Back to the Future ES-345

Die Epiphone Back to the Future ES-345 unterscheidet sich vom Gibson Custom-Modell vor allem in Bauweise und Ausstattung. Sie verfügt über einen fünflagigen Ahornkorpus, der Hals der Epiphone hat ein Rounded C-Profil. Auf dem Palisandergriffbrett zeigt sie geteilte Parallelogramm-Inlays statt eines einzelnen, wie beim Film-Original. Als Pickups kommen Epiphone Alnico Classic PRO™ Humbucker zum Einsatz. Die Hardware ist vergoldet, mit LockTone™ Tune-O-Matic™ Brücke und Bigsby® B70 Tremolo. Die Gitarre kommt im Retro-Koffer mit Marvin Berry & The Starlighters-Grafik. Ein charmantes Extra der Epiphone ist das Hill Valley Music Store-Decal auf der Kopfplatte – ein direkter Filmbezug.

Die limitierten 1.985 Exemplare werden in Serie gefertigt und sind dadurch deutlich günstiger als das Gibson Modell. Nur 999,- Euro müssen hier über die Ladentheke wandern.

Verfügbarkeit

Die Gitarren sind ab sofort bei Thomann verfügbar.