News: Gotharman`s Zybraz – polyphoner Synthesizer mit 8 Filter-Modi

Wie viele Stimmen wird er haben?

Vor ungefähr zwei Wochen veröffentlichte der dänische Hersteller Gotharman eine unbenannte Grafik eines neuen Synthesizers. Nun folgen Name und das erste Foto von Gotharman`s Zybraz.

Gotharman ist für kompakte Synthesizer bekannt, in denen viel mehr steckt, als das unscheinbare Äußere auf den ersten Blick vermuten lässt. Auch der neue Zybraz hat offensichtlich mehr zu bieten, als es seine acht Regler zunächst nahelegen. Dennoch handelt es sich hier um einen kleinen, vergleichsweise einfachen Synthesizer, was man schon daran erkennt, dass Gotharman auf das sonst übliche Display, das den Zugang zu zahlreichen Menüs ermöglicht, diesmal verzichtet hat.

Die Spezifikationen wurden noch nicht veröffentlicht, jedoch scheint der Funktionsumfang von Zybraz komplett auf der Oberfläche aufgedruckt zu sein. Dennoch ist zum Beispiel unklar, ob die Oszillatorsektion möglicherweise analog sein könnte oder doch digital arbeitet. Der Regler Wave/PW scheint zumindest klar zu sein, doch was hat Reso dort zu suchen?

Beim Filter finden sich natürlich Cutoff und Reso. Und es gibt offensichtlich acht unterschiedliche Betriebsarten, aus denen man wählen kann: LPF1, LPF2, BPF1, BPF2, HPF1, HPF2, FAT1 und FAT2.

Parallel dazu ist ein Effekt mit zwei Parametern vorhanden. Auch hier stehen acht Algorithmen von Delay bis Verzerrer zur Wahl: Delay, RotoDly, PitchShf, Variator, BitCrs, Distort, Reso1 und Reso2.

Ferner sind eine ADSR-Hüllkurve und ein LFO vorhanden. Weitere Funktionen können über Tasten gewählt werden, wobei besonders Split ins Auge fällt.

Dennoch scheint Zybraz von einer Funktionsvielfalt wie bei den Geräten Tiny LD, Little deFormer oder Anamono Xmini deutlich entfernt zu sein. Es handelt sich hierbei offenbar um ein recht gradliniges, klassisches Konzept.

Aber: der Untertitel des Zybraz sieht sehr vielversprechend aus: ?? note polyphonic synthesizer. Just an dieser Stelle wurde das Foto wohl manipuliert. Doch mit ein wenig Mühe, und vielleicht auch etwas Phantasie, kann man die Zahl 64 erkennen. Jedenfalls ist auch auf der früheren Grafik eine zweistellige Zahl mit xx gekennzeichnet. Eine so hohe Stimmenzahl wäre erfreulich, würde jedoch wohl gegen analoge Oszillatoren und Filter sprechen.

Hoffentlich werden die genauen Spezifikationen, und natürlich auch Preis und Lieferbarkeit, von Gotharman`s Zybraz bald offiziell verkündet.