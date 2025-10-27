ANZEIGE
News: Gretsch Electromatic Jet, E-Gitarre

Electromatisches Jet-Update

27. Oktober 2025
Gretsch Electromatic Jet

Gretsch Electromatic Jet

Und weiter geht es mit den Gretsch News, und zwar mit der Gretsch Electromatic Jet. Auch dieses Modell-Update glänzt mit neuen Farben, besseren Hölzern und Tonabnehmern richtet sie sich an Gitarrist*innen, die ein zeitgemäßes Instrument mit klassischem Look zu einem humanen Preis suchen.

Gretsch Electromatic Jet

Die Gretsch Electromatic Jet

Die Electromatic Jet verbindet auch 2025 bewährtes Design mit modernen Performance-Features, um den Ansprüchen junger Musiker*innen gerecht zu werden, und trotzdem noch die Gretsch-Klasse zu verkörpern. Die Gitarre hat einen gekammerten Mahagonikorpus, auch hier mit Belly-Contour. Auch eine Ahorndecke ist bei einigen Modellen verfügbar. Wie bei der Streamliner Jet hat auch die Electromatic Jet einen Hals aus Mahagoni mit Palisandergriffbrett mit Performance C-Halsprofil. Der Pitch-Perfect™-Kopfwinkel kommt auch hier zum Einsatz. Die Lockdown™ verstellbare Wraparound-Brücke sorgt für gute Einstellmöglichkeiten der Saitenhöhe und mehr Stabilität.

Gretsch Electromatic Jet

Mit den neu entwickelten Pure Volt Twin-Six Alnico Humbucking-Tonabnehmern bekommt man wundervolle Dynamik und expressive Power. Jeder Pickup ist dafür mit 12 einstellbaren Pole-Pieces ausgestattet. Die Electromatic Jet Club ist in Varianten mit einem oder zwei Humbuckern und vielen sehr ansprechenden Farben erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren kosten je nach Ausstattungsvariante unterschiedliche viel, starten aber bei entspannten 499,- Euro und sind  bei Thomann schon bald verfügbar.

 

Links

