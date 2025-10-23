ANZEIGE
News: Gretsch Falcon Center Block LTD, E-Gitarre

Klassischer Gretsch-Sound mit modernen Features!

23. Oktober 2025
Gretsch Falcon Center Block LTD

Gretsch Falcon Center Block LTD

Gretsch hat mal wieder ein heißes Eisen im Feuer. Mit der Gretsch Falcon Center Block LDT bringt die Traditionsmarke das Semi-Hollow-Modell in zwei edlen Finishes und mit String-Thru-Bigsby auf den Markt. Bei dem Anblick muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt!

Die Gretsch Falcon Center Block LDT

Diese Neuauflage des legendären Falcon-Modells soll den ikonischen Gretsch Sound mit modernen Features bereichern. Besonders auffällig: der neu designte Channel Core Center Block aus Ahorn und Fichte mit verbessertem Chambering. Der sorgt für schnelleren Attack und mehr Mitten-Punch – perfekt für alles von perligem Clean bis bissigem Crunch.

Gretsch Falcon Center Block LTD Vintage White

Gretsch Falcon Center Block LTD Vintage White

Die tieferen Cutaways erleichtern das Erreichen der oberen Bünde, sodass Soli jetzt wirklich bis zum letzten Bund Spaß machen. Auf dem Ebenholzgriffbrett mit 12″-Radius gleiten die Finger dank gerollter Kanten vermutlich butterweich, während die Luminlay Side Dots auch auf dunklen Bühnen Orientierung geben. Wer schon mal auf stockfinsteren Stages unterwegs war, weiß, wie hilfreich das sein kann!

Die Gretsch Falcon Center Block LTD in Midnight Sapphire

Die Gretsch Falcon Center Block LTD in Midnight Sapphire

Klanglich liefert die Kombination aus TV Jones TV Classic (Hals) und Classic Plus (Steg) den unverwechselbaren Gretsch-Twang – mit ordentlich Charakter und kontrolliertem Low End. Regelbar sind diese über zwei designierte Volume Regler, ein Master Volume mit Treble Bleed, Tone und Pickup-Selector-Switch. Weitere Features sind ein Bigsby B7GP String-Thru Vibrato, Gotoh Locking Tuner und Graph Tech TUSQ XL Nut.

Verfügbarkeit und Preis

Verfügbar ist die Gretsch Falcon Center Block LDT in Vintage White oder Midnight Sapphire. Geliefert wird die Schönheit standesgemäß im Gretsch Deluxe Hardshell Case. Das lässt sich Gretsch aber auch einiges kosten. Knappe 4.000 $ sind dafür fällig. Die Gitarren sind momentan bei Thomann leider nicht verfügbar, aber dafür andere Schmuckstücke von Gretsch.

 

Links

ANZEIGE X