News: Gretsch Streamliner Jet, E-Gitarre

Klassischer Look trifft modernen Sound

Gretsch updatet seine belieben Jet-Reihen. Los geht es mit der Gretsch Streamliner Jet. Mit neuen Farben, besseren Hölzern und Tonabnehmern richtet sie sich an Gitarrist*innen, die ein zeitgemäßes Instrument mit klassischem Look zu einem humanen Preis suchen.

ANZEIGE

Die Gretsch Streamliner Jet

Die Streamliner Jet kommt dieses Jahr nicht mit Nato-Holz sondern mit Mahagonikorpus und geschraubtem Mahagoni-Hals mit Lorbeer-Griffbrett und C-Halsprofil. Zudem hat die Gitarre einen neuen Pitch-Perfect™-Kopfwinkel verpasst bekommen um die Stimmstabilität zu erhöhen. Dieses Feature soll zusätzlich auch das Spielgefühl verbessern und sogar für weniger Saitenreißen sorgen. Für eine saubere Intonation der gestimmten Gitarre sorgt eine kompensierte Wraparound-Bridge. Außerdem hat die Streamliner Jet eine Belly-Contour für komfortableres Spiel bekommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Soundlich kann die Streamliner Jet durch die Pickups groß und kraftvoll. Die neuen HotWire-Ceramic-High-Output-Humbucker mit Zebra-Bobbins sollen brillante Clean-Sounds sowie explosive Overdrive-Klänge bieten. Abegrundet wird das ganze durch den Split-V Headstock. Die Streamliner Jet wird es in zwei Club- und einer größeren Standardversion mit unterschiedlichen Pickup-Bestückungen geben.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren sind in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich. Sie starten bei 309,- Euro und sind bei Thomann schon teilweise verfügbar.