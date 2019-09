News: GS Music Apollo Mini & Zeus – minimale und maximale Synthesizer aus Argentinien

Ein kleiner & ein großer Analog-Synthesizer

Der GS Music Apollo Mini ist eine abgespeckte Variante des auf Amazona bereits getesteten Klein-Synthesizer Apollo 1. Doch das der Hersteller nicht nur „klein“ kann, zeigt das Keyboard Zeus.

Apollo Mini ist ein monophoner Analogsynthesizer. Gegenüber dem Apollo 1 wurden ein paar Funktionen sowie die Holzseitenteile des nun verkleinerten Gehäuses eingespart, so dass er um einiges günstiger als sein „großer“ Bruder angeboten werden kann.

Er bietet zwei VCOs mit Saw und Square (Trinagle und Sinus entfallen) und zwei Suboszillatoren. Das Filter ist ein resonanzfähiger Tiefpass mit 24 dB Flankensteilheit. Die Modulationsquellen wurden auf eine Hüllkurve und zwei LFOs reduziert.

Anschlussseitig wurden MIDI-Ausgang und -Thru eingespart, ddafür gibt es USB. Ferner sind MIDI-Eingang (DIN) und Audioausgang vorhanden.

Mit dem Zeus geht GS Music in die entgegengesetzte Richtung. Wir hatten vor einer Weile bereits von dem Projekt in dieser Meldung berichtet, doch da hatte der Synthesizer noch keinen Namen und das Konzept sowie der Funktionsumfang waren noch auf halber Strecke. Inzwischen gibt es einen realen Prototypen und eine Feature-Liste des polyphonen Analogsynthesizers.

Zeus ist zwölfstimmig. Eine Stimme verfügt über zwei Oszillatoren und zwei Suboszillatoren sowie Noise. Die VCOs erzeugen Triangle, Tri-Saw und Saw. Pulse (PWM) kann separat hinzugemischt werden. Auch Hard-Sync ist möglich. Das Filter ist auch hier ein resonanzfähiger Tiefpass mit 24 dB Flankensteilheit, vermutlich das gleiche Filter wie beim Apollo.

Es gibt zwei ADSR-Hüllkurven und drei LFOs, wobei die LFOs auch Sample & Hold erzeugen. Eine Effektsektion bietet separate Chorus und Delay.

Neben USB-, Audio- und MIDI-Anschlüssen sind auch Eingänge für ein Sustainpedal sowie Filter- und VCA-CV vorgesehen.

Da es sich beim Zeus noch um einen Prototypen handelt, gibt es noch keine Angaben zu Lieferbarkeit oder Preis.

Der GS Music Apollo Mini ist ab sofort erhältlich und kostet auf der Webseite des Herstellers (umgerechnet) 224,- Euro.