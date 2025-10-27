News: Guild M-40 und M-50 Standard, Akustikgitarren

Neue USA Edel-Gitarren

Neue Gitarren vom Traditionsgitarrenhersteller aus New York City! Mit den Guild M-40 und M-50 Standard bekommt die USA-Serie der Marke vielversprechenden Zuwachs. Die Gitarren dürften speziell die Anforderungen für Fingerstyle-Spiel oder Singer-Songwriter erfüllen.

Die Guild M-40 und M-50 Standard

Die neuen Gitarren sind im Concert-Size Format und sind auch mit Tonabnehmersystem von L.R. Baggs verfügbar. Beide Modelle kommen mit einer massiven Sitka-Fichtendecke. Die Guild M-40 Standard Natural und die M-40E kombinieren die Fichtendecke dann mit massivem Mahagoni-Boden und- Zargen. Die M-50 Standard weist dagegen einen massiven indische Palisanderboden und -Zargen auf.

Beide Modelle wurden mit angenehm bespielbaren Mahagonihälsen mit C-Halsprofil und Palisandergriffbrett versehen. 5 mm Dot Pearloid Griffbretteinlagen und ein Schlagbrett in Tortoise geben den Gitarren einen schlichten aber klassischen Look. Mit Guild Deluxe-Mechaniken und Knochensattel wird aus dem Gesamtkonzept eine runde Sache.

Tonabnehmersystem von L.R.Baggs

Die Guild M-40 und M-50 Standard Modelle sind jeweils auch mit dem L.R.Baggs Element Piezo-Pickup-System erhältich. Damit ist die Gitarre auch für die Bühne bestens ausgestattet. Die Gitarren gibt es in verschiedenen Farben: Natural, Antique Burst und Pacific Sunset Burst. Außerdem werden sie mit Deluxe-Hartschalenkoffer geliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Guild M-40 und M-50 Standard bekommt ihr schon ab 3.079,- Euro (M-40E mit Tonabnehmer) bzw. 3.409,- Euro (M-50E mit Tonabnehmer) Die Gitarrren sind bald bei Thomann erhältlich.