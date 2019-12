News: Hammondeggsmusic 1973 – miniKORG-700 für *logue-Synthesizer

Emulation von Oszillator & Traveler Filter

Hammondeggsmusic 1973 emuliert einen Oszillator und das Dual-Filter des miniKORG-700 für den Multi-Engine-Oszillator der Synthesizer Prologue und Minilogue XD.

Der einfache und günstige miniKORG-700 war seinerzeit für viele Musiker der Einstieg in die Welt der Synthesizer. Er hatte einen gewissen Eigenklang, der nicht zuletzt auf seinem Traveler Filter beruhte, das, basierend auf einer Dioden-Ladder-Schaltung Hoch- und Tiefpass kombinierte. Dem miniKORG-700 wurde in einem Blue Box-Artikel ausführlich vorgestellt, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Hammondeggsmusic 1973 bildet den Oszillator des miniKORG-700 mit fünf „Options“ nach:

1 – Triangle : This actually is an integrated pulse, yielding a unique familiar sound

2 – Square : Square wave, just slighty not quite 50% duty cycle

3 – Sawtooth : Does what it says on the tin, same direction as VCOs

4 – Chorus I : Slow PWM, some dwell at each end of PWM

5 – Chorus II : Fast PWM

Außerdem stehen HP Track für eine gemeinsame Bandpasssteuerung, Resonanz (ohne Selbstoszillation), Glide Rate, Attack und Decay als Parameter zur Verfügung. Shape bzw. Shift + Shape des *logue steuern Tief- und Hochpassfilter separat. Andere Features des miniKORG-700 wie Repeater und Bender wurden außen vor gelassen.

Der Entwickler weißt darauf hin, dass er am Sound des Traveler Filters weiter experimentiert und dieses wenn möglich noch verbessern möchte.

Für den Betrieb von 1973 sollte die aktuellste Firmware auf dem Korg-Synthesizer installiert sein. Für Prologue und Minilogue xd stehen separate Plugins zur Verfügung. Für den neuen Korg NTS-1 soll es in Zukunft auch eine adaptierte Version geben.

1973 ist wie alle Plugins von Hammondeggsmusic Donationware, man kann frei entscheiden wie viel man dem Entwickler spendet.