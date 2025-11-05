News: Harley Benton CLB-70SRE, Akustikbässe

edle Akustikbässe in klein und groß

Harley Benton tut uns mal wieder etwas Gutes und veröffentlicht neue Akustikbässe. Mit dem Harley Benton CLB-70SRE SBK und dem CLB-70SRE Mini SBK sogar in zwei unterschiedlichen Größen. Beide Modelle setzen auf hochwertige Tonhölzer und clevere Details, die man sonst eher in höheren Preisregionen sieht.

Affiliate Links Harley Benton CLB-70SRE SBK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 299,00€ Harley Benton CLB-70SRE Mini SBK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€

Harley Benton CLB-70SRE SBK und Mini SBK

Wie schon erwähnt, gibt es den CLB-70SRE in zwei unterschiedlichen Größen. Der Hauptunterschied dabei ist die unterschiedliche Mensurlänge bei den zwei Modellen mit einer kürzeren Mensur für den CLB-70SRE Mini SKB. Aber auch die Korpusgröße variiert.

ANZEIGE

Herzstück ist für beide Modelle jeweils eine ausgewählte, massive Sitka-Fichtendecke in A-Grade-Qualität, kombiniert mit Sonokeling-Palisander für Zargen und Boden. Dazu kommen passende Bindings und ein Armrest und aus Sapele Mahagony, was für angenehmes Spiel und erhöhte Ergonomie sorgen soll. Das Natural-Satin-Finish mit schwarzer Decke ist ein echtes optisches Schmankerl.

Der Hals besteht aus Nato mit C-Profil, bestückt mit einem Sonokeling-Griffbrett, Perloid-Dots und 23 Silber-Nickel-Bünde (19 Silber-Nickel-Bünde beim Mini). Sattel und Steg sind aus Knochen gefertigt, die Brücke aus Sonokeling beherbergt Ebenholz-Pins mit Mahagoni-Dots. Ganz schön viele Details für so einen niedrigen Preispunkt. Gespart wurde hier nicht.

ANZEIGE

Auch für den Einsatz auf Bühne und im Studio wird beim CLB-70SRE auf Qualität gesetzt. Hier werkelt ein Fishman-Sonicore-Pickup-System samt Presys-II-Preamp und integriertem Chromatic-Tuner.

Der CLB-70SRE SBK kommt im Grand-Concert-Format, mit 781-mm-Mensur und Halsansatz am 17. Bund für traditionelles Spielgefühl. Wer es kompakter mag oder kleinere Hände hat, greift zum CLB-70SRE Mini SBK. Mit Mini-Grand-Symphony-Korpus, 604-mm-Mensur und Halsansatz am 14. Bund fühlt er sich unterwegs genauso wohl wie im Wohnzimmer.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden sehr schicken akustischen Bässe bekommt ihr beim Musikhaus Thomann für schlappe 299,- (CLB-70SRE SBK) bzw. 249,- Euro für den CLB-70SRE Mini SBK.