News: Harley Benton CLF-50E, Akustikgitarre

Schicke Parlor Gitarren für ganz schmales Geld

15. Oktober 2025
Harley Benton CLF-50E in allen Farben

CLF-50E in allen Farben

Harley Benton hat es mal wieder geschafft! Thomanns Hausmarke stellt mit der Harley Benton CLF-50E eine Parlor-Style-Gitarre vor, die nicht nur optisch extrem überzeugt, sondern auch einiges an interessanten Features zu bieten hat! Und das zu einem Preis, den man kaum glauben kann.

Harley Benton CLF-50E Korpus

Die Harley Benton CLF-50E

Die CLF-50E ist im Kern eine Parlor-Gitarre. Durch die verschiedenen, optisch fesselnden metallic Finishes versprüht sie jedoch einen ganz eigenen Charakter. Es gibt sie in insgesamt fünf Farbvarianten: Ocean Metallic, Anthracite Metallic, Purple Metallic, Jade Metallic und Black Metallic. Das allein macht die Gitarre schon zu einem echten Blickfang!

Harley Benton CLF-50E Kopfplatte

Die Specs haben es aber auch in sich. Die CLF-50E besteht aus einer massiven kanadischen Sitka-Fichtendecke mit Boden und Zargen aus Sonokeling-Mahagoni, welche einen satten aber ausgewogenen Klang produzieren sollen. Der Mahagonihals hat einen komfortablen D-Shape bei 43mm Sattelbreite und ist mit Palisandergriffbrett und elliptischen Inlays ausgestattet. Die Gitarre verfügt über eine Schwalbenschwanz-Halsverbindung am 14. Bund und eine Mensurlänge von 630 mm.  Für verbessertes Sustain sorgen Knochen-Sattel und -Stegeinlage.

Harley Benton CLF-50E Rückseite

Harley Benton CLF-50E

Um auch auf der Bühne zu glänzen, wurde die Harley Benton CLF-50E mit dem HB-03 Preamp mit integriertem Tuner versehen. Elegante cremefarbene Bindings, eine offene Kopfplatte und verchromte Mechaniken im Vintage-Stil runden das edle Erscheinungsbild ab. Das Gesamtkonzept macht die Gitarre sowohl für Profis als auch für ambitionierte Einsteiger sehr attraktiv.

Harley Benton CLF-50E Tonabnehmer

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton CLF-50E in ihren verschiedenen Farbvarianten ist ab sofort bei Thomann erhältlich. Kostenpunkt unschlagbare 219,- Euro.

 

Preis

  • 219,-

Links

