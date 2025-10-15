News: Harley Benton CLF-50E, Akustikgitarre

Schicke Parlor Gitarren für ganz schmales Geld

Harley Benton hat es mal wieder geschafft! Thomanns Hausmarke stellt mit der Harley Benton CLF-50E eine Parlor-Style-Gitarre vor, die nicht nur optisch extrem überzeugt, sondern auch einiges an interessanten Features zu bieten hat! Und das zu einem Preis, den man kaum glauben kann.

ANZEIGE

Die Harley Benton CLF-50E

Die CLF-50E ist im Kern eine Parlor-Gitarre. Durch die verschiedenen, optisch fesselnden metallic Finishes versprüht sie jedoch einen ganz eigenen Charakter. Es gibt sie in insgesamt fünf Farbvarianten: Ocean Metallic, Anthracite Metallic, Purple Metallic, Jade Metallic und Black Metallic. Das allein macht die Gitarre schon zu einem echten Blickfang!

Die Specs haben es aber auch in sich. Die CLF-50E besteht aus einer massiven kanadischen Sitka-Fichtendecke mit Boden und Zargen aus Sonokeling-Mahagoni, welche einen satten aber ausgewogenen Klang produzieren sollen. Der Mahagonihals hat einen komfortablen D-Shape bei 43mm Sattelbreite und ist mit Palisandergriffbrett und elliptischen Inlays ausgestattet. Die Gitarre verfügt über eine Schwalbenschwanz-Halsverbindung am 14. Bund und eine Mensurlänge von 630 mm. Für verbessertes Sustain sorgen Knochen-Sattel und -Stegeinlage.

ANZEIGE

Um auch auf der Bühne zu glänzen, wurde die Harley Benton CLF-50E mit dem HB-03 Preamp mit integriertem Tuner versehen. Elegante cremefarbene Bindings, eine offene Kopfplatte und verchromte Mechaniken im Vintage-Stil runden das edle Erscheinungsbild ab. Das Gesamtkonzept macht die Gitarre sowohl für Profis als auch für ambitionierte Einsteiger sehr attraktiv.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton CLF-50E in ihren verschiedenen Farbvarianten ist ab sofort bei Thomann erhältlich. Kostenpunkt unschlagbare 219,- Euro.