News: Harley Benton stellen Agufish LTD Signature vor

Harley Bentons neue Singlecut Signature

Harley Benton haben eine recht steile Lernkurve hingelegt: die Low-Budget Gitarren der Thomann-Hausmarke sind in den letzten Jahren erheblich besser geworden und können mit den Epiphone-Platzhirschen inzwischen oftmals mühelos mithalten. Den meisten ist das bewusst, insofern werden Neuerscheinungen und Ankündigungen seitens HB auch immer häufiger mit Spannung wahrgenommen.

Was demnächst aus dem Hause Harley Benton ansteht: Die Agufish LTD Signature. Agufish aka Hunter Engel führt einen ziemlich erfolgreichen und durchaus empfehlenswerten Youtube-Channel, der sich sehr liebevoll mit Gitarren auseinandersetzt. Eine etwas seltsame, wenn auch zeitgemäße Wahl für eine Signature, bringt die Agufish LTD doch einiges mit, was die Gitarre für den Preisbereich durchaus attraktiv macht. Ash Top Finish auf einem Mahagoni Korpus, duale Humbucker, ein Hals aus geflammtem Ahorn und ein Griffbrett aus Macassar Ebenholz – kann was. Die violette Grain-Optik und die gebügelte Chrom-Hardware vertragen sich ebenfalls gut und in Sachen Sound bringt die Agufish LTD Signature zwei verschiedene Alnico Humbucker in Bridge und Neck Position an den Mann: Seraphim Alnico V beim ersteren und Flanker Alnico V beim zweiteren. Zwei Tone- und Volume-Control-Regler sind auch mit dabei – insgesamt ein Singlecut-Allrounder, der das sanfte Crunch und das durchschlagende High Gain gleichermaßen stemmen soll. Sofern sich die Möglichkeit bietet, werden wir auch hier nochmal genauer hinsehen. Ausgeliefert werden die ersten Gitarren am 9.4. in einem Umfang von 350 Exemplaren.