Neuer Einsteiger-DJ-Controller mit Beatmatch-Guide vorgestellt

Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 – die dritte Version des beliebten Einsteiger DJ-Controllers, soll die Grundlagen des Auflegens spielerisch einfach vermitteln.

Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 – Auflegen lernen leicht gemacht

Selbstverständlich wird beim Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 auf den hauseigenen Beatmatch-Guide gesetzt, der euch über LEDs, an Pitch-Fader und Jogwheel, die passenden Stützräder bietet, damit die ersten Übergänge auch ohne Betätigung des Sync-Buttons synchron laufen. So kann das klassische Auflegen ganz simpel erlernt und geübt werden.

Ein Highlight des 2-Kanal DJ-Controllers sind die hinzugekommenen Buttons, mit denen wir aus einem Song direkt ein Instrumental oder ein Acapella formen können. So kann man kreativ Songs zusammenbringen oder direkt eigene Mash-Ups erstellen.

Durch die verbaute Soundkarte kann das Audio-Signal unkompliziert in einer Auflösung von 24 Bit / 44,1 kHz gestreamt werden. Auf der Rückseite befindet sich der Master-Out via Cinch.

Der Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 wird einfach via USB-C mit dem Rechner verbunden, ein weiteres Stromkabel ist für den kompakten DJ-Controller nicht notwendig. Pro Kanal erhalten wir neben einem 3-Band-Equalizer auch ein Filter, den wir wahlweise als High-Pass- oder Low-Pass-Filter einsetzen können.

Softwaretechnisch haben wir die Auswahl zwischen der eigenen DJ-Anwendung DJUCED oder Serato DJ Lite, wodurch gängige Streaming-Dienste eingebunden werden können. Praktisch, wenn man am Anfang seiner DJ-Karriere noch keine allzu große eigene Musikbibliothek besitzt.

Der Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 ist ab sofort vorbestellbar und wird voraussichtlich Mitte bis Ende April geliefert. Preislich liegt der DJ-Controller bei einem absolut einsteigerfreundlichen Preis von 109,- Euro.