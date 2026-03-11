ANZEIGE
News: Hercules DJControl Inpulse 200 MK3

Neuer Einsteiger-DJ-Controller mit Beatmatch-Guide vorgestellt

11. März 2026
Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 – die dritte Version des beliebten Einsteiger DJ-Controllers, soll die Grundlagen des Auflegens spielerisch einfach vermitteln.

Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 – Auflegen lernen leicht gemacht

Selbstverständlich wird beim Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 auf den hauseigenen Beatmatch-Guide gesetzt, der euch über LEDs, an Pitch-Fader und Jogwheel, die passenden Stützräder bietet, damit die ersten Übergänge auch ohne Betätigung des Sync-Buttons synchron laufen. So kann das klassische Auflegen ganz simpel erlernt und geübt werden.

Ein Highlight des 2-Kanal DJ-Controllers sind die hinzugekommenen Buttons, mit denen wir aus einem Song direkt ein Instrumental oder ein Acapella formen können. So kann man kreativ Songs zusammenbringen oder direkt eigene Mash-Ups erstellen.

News: Hercules DJControl Inpulse 200 MK3, DJ-Controller

Der Einsteiger-Controller im Überblick

Durch die verbaute Soundkarte kann das Audio-Signal unkompliziert in einer Auflösung von 24 Bit / 44,1 kHz gestreamt werden. Auf der Rückseite befindet sich der Master-Out via Cinch.

Der Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 wird einfach via USB-C mit dem Rechner verbunden, ein weiteres Stromkabel ist für den kompakten DJ-Controller nicht notwendig. Pro Kanal erhalten wir neben einem 3-Band-Equalizer auch ein Filter, den wir wahlweise als High-Pass- oder Low-Pass-Filter einsetzen können.

Softwaretechnisch haben wir die Auswahl zwischen der eigenen DJ-Anwendung DJUCED oder Serato DJ Lite, wodurch gängige Streaming-Dienste eingebunden werden können. Praktisch, wenn man am Anfang seiner DJ-Karriere noch keine allzu große eigene Musikbibliothek besitzt.

News Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 Überblick

Der Hercules DJControl Inpulse 200 MK3 ist ab sofort vorbestellbar und wird voraussichtlich Mitte bis Ende April geliefert. Preislich liegt der DJ-Controller bei einem absolut einsteigerfreundlichen Preis von 109,- Euro.

Preis

  • 109,- Euro
Links

