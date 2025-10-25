News: Hughes and Kettner Tube Rotosphere Plugin, Effekt-Plugin für Gitarre

Das legendäre Gitarrenpedal jetzt als Plugin

Neues Material für deine Plugin-Sammlung. Mit dem Hughes and Kettner Tube Rotosphere Plugin kommt ein Klassiker der Bodentreter für Gitarre jetzt direkt in deine DAW.

Das Hughes and Kettner Tube Rotosphere Plugin

Das Hughes & Kettner Tube Rotosphere kam bereits im Jahr 1997 auf den Markt und ist heute ein wirklich legendäres Leslie-Pedal. Auch heute noch ist das Rotosphere auf etlichen Pedalboards von Gitarre bis Keys zu finden.

Das Hughes and Kettner Tube Rotosphere Plugin basiert auf dem legendären Rotosphere 2 und bringt dessen analoge Seele sozusagen in die DAW. Der warme Röhrenton, die satte Sättigung und das klassische Rotary-Swirl, der Gitarren, Orgeln und Synths in Bewegung versetzt wurden hier mit viel Liebe zum Detail gemodelt um so nah wie möglich an das Original heran zu kommen.

Alle Regler des Pedals sind auch im Plugin zu finden. Zwei unabhängig steuerbare Rotorsektionen (Low-Frequency und High-Frequency) und die Breaker-Funkion sind enthalten, aber auch die geliebte Röhrenverzerrung, die beim Original durch eine High-Voltage-Schaltung erzeugt wurde. Natürlich sind Tempo-Funktionen synchron zum DAW-Tempo regelbar.

Für Gitarre und Keys

Das Plugin bietet zwei Voicings, eines für Gitarre und eines für Keyboard, damit jedes Instrument direkt im Sweet Spot landen kann – natürlich alles auch in Stereo! Dazu kommt eine angenehm schlichte, aber moderne Oberfläche mit Echtzeit-Visualisierung.

Preis und Verfügbarkeit

Das Hughes and Kettner Tube Rotosphere Plugin gibt es bei Thomann für gerade mal 29,- Euro.