News: Ibanez K7YIN und K7YANG, Korn Signature Gitarren

30 Jahre Korn Signature 7-String

Zum 30-jährigen Jubiläum von Korn Signature 7-String Gitarren gibt es etwas Besonderes: die Ibanez K7YIN und K7YANG. Diese Gitarren orientieren sich am Sound der Band und sollen Korn’s unvergleichliche Einzigartigkeit technisch abbilden, wobei beide Gitarren unterschiedliche Elemente abbilden.

Die Merkmale der Ibanez K7YIN und K7YANG

Die K7YIN und K7YANG sollen, wie der Name schon erahnen lässt, unterschiedliche Akzente setzen. Die Grundkonstruktion beider Gitarren ist jedoch erst mal gleich. Sowohl die K7YIN als auch die K7 YANG sind 7-Saitige Gitarrenmodelle und basieren auf der Ibanez K7-Plattfom. Als Korpusholz verfügen beide über einen Body aus Nyatoh. Der Hals besteht bei beiden Gitarren aus einer Kombination aus Ahorn und Walnuss. Das flache Wizard II-7-Halsprofil und die 24 Jumbo Bünde sorgen in Verbindung mit einer 648 mm (25,5″) Mensur für schnelle und präzise Bespielbarkeit. Die Korn-typischen tiefen und druckvollen Sounds kommen von zwei DiMarzio Blaze Humbuckern.

Unterschiede bei beiden Modellen

Kommen wir nun zu den Unterschieden, die die beiden Gitarren voneinander abheben. Da hätten wir zum einen die Ahorndecke bei der K7YANG. Auch die Griffbretter sind verschieden. So bekommt man bei der K7YIN Ebenholz, bei der YANG Palisander. Auch bei der Hardware gibt es Unterschiede. Die Ibanez K7YIN verfügt hier über ein Lo-Pro Edge 7 Tremolo mit U-Bar, die K7YANG über eine EverTune-Bridge. Zu guter Letzt bekommen wir natürlich zwei verschiedene Optiken bei der Ibanez K7YIN und K7YANG. YIN ist in edlem Schwarz gehalten, wobei YANG in einem glänzenden weißen Finish mit goldener Hardware kommt.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Modelle werden erst in einigen Monaten verfügbar sein – voraussichtlich im März 2026. Ihr bekommt die Gitarren für jeweils 1.999,- Euro bei Thomann.