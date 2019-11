News: IK Multimedia Drum Anthology Libraries mit neuen Samples für UNO Drum

Zufällig habe ich gestern meine Mini Pops 3 angeschlossen, denn ich wollte diese überprüfen, um sie zu verkaufen. Aber was da für eine Klangästethik raus kam hat mich umgehauen. Die Rhythmen, der Sound, die Kraft und das crispe. Ich habe Sie wieder abgestöpselt und zurück ins Regal gestellt. Kann ich nicht verkaufen. Geht nicht! By the way: Die Pattern werden allein mit Dioden erzeugt.