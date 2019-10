News: IK Multimedia veröffentlicht Uno Drum Editor

Kostenlose Software für Sounds und Pattern

Für den erst vor kurzer Zeit auf Amazona.de getestete Drum Machine Uno Drum liefert IK Multimedia nun einen Software-Editor nach, der die Bedienung des Gerätes noch einfacher machen soll.

Der Editor kann als Plugin (VST, AU, AAX) mit anpassbarer GUI und als Standalone-App betrieben werden und ist für die Plattformen MacOS, Windows und iOS (iPad) verfügbar. Mit dem Editor lassen sich Presets, die in Uno Drum erstellt wurden, speichern und laden, ebenso können Kits und Pattern über den Editor von Grund auf neu erzeugt werden.

Außerdem lassen sich alle Parameter gleichzeitig vom Editor aus bedienen, was insbesondere für die Soundparametern der Instrumente ein Fortschritt ist. In der Drum-Ansicht sind alle 12 Instrumente mit allen Parametern samt Mixer auf einem Bildschirm sichtbar.

In der Pattern-Ansicht hat man alle 12 Instrumentenspuren auf einem Bildschirm und kann so Beats schneller eingeben. Für jeden steuerbaren Parameter können hier auch Automationen pro Step zielgenau eingegeben werden. Dazu kommen die Parameter für Pattern-Funktionen, Swing, Roll, Stutter und Master-FX.

Die Einstellungen können vom Editor aus wahlweise in der Uno Drum oder auf dem Computer gespeichert werden.

Der Uno Drum Editor ist kostenlos und kann von registrierten Usern ab sofort von der Website von IK Multimedia heruntergeladen werden. In Uno Drum muss dafür die Firmware 1.02 oder höher installiert sein.