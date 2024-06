News: J-Music J-Play DJ Mix Pad, DJ-Controller

Touchstrips statt Touchscreen?

J-Music J-PLAY DJ MIX Pad – ein neuer DJ-Controller, der speziell für die Verwendung mit der Algoriddim djay App entwickelt wurde, soll die Brücke zwischen traditionellem Auflegen und Musikmachen schlagen.

Das französische Unternehmen Joue Music stellt mit dem J-Music J-Play DJ Mix Pad einen DJ-Controller vor, der sich ideal in alle Versionen der Software von Algoriddim integrieren lässt, also sowohl in die iPad- und iPhone- als auch in die PC- und Mac-Programme. Damit möchte der Hersteller auch DJs näher an das Thema Musikproduktion heranführen. Selbstverständlich lassen sich alle wesentlichen Funktionen der Software mit dem J-PLAY DJ MIX Pad bedienen. So hat der User eine separate Sektion zur Steuerung von Stems, sowie eine große Sektion zur Steuerung von Effekten, alles kombiniert in einem sehr portablen Gerät. Interessant ist hierbei, dass auf der flachen Oberfläche des Gerätes keine Potis oder Fader zu finden sind, sondern alles über Buttons oder Touchpads gesteuert wird.

ANZEIGE

Das bietet sich natürlich für Effekte an, sei es von der iPad-App, wo man Effekte über ein XY-Pad steuern kann, oder von Geräten wie der Korg Kaoss Pad Serie, zwei Effekte oder zwei Effektparameter gleichzeitig zu steuern macht immer Spaß.

Auf einen Equalizer wurde bei diesem DJ-Controller verzichtet. Dafür verfügt das Gerät neben dem Touchstrip für die Lautstärke über einen bipolaren Filter pro Kanal.

Der Clou an diesem DJ-Controller ist, dass dieser auf dem J-Play Board basiert. Auf diese Basis wird dann das DJ Mix Pad aus Silikon aufgesetzt. Der angesprochene Wunsch, eine Brücke zur Musikproduktion zu schlagen, liegt darin, dass auf die Basis weitere Silikonpads gelegt werden können, so dass man bis zu fünf weitere Module erwerben und verwenden kann. So kann das Produkt z.B. auch als Drum Pad, Keyboard oder Gitarren Pad verwendet werden.

ANZEIGE

J-Music setzt auf Nachhaltigkeit und gibt an, dass das Produkt in Frankreich hergestellt wird und das Holz der Seitenteile aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

Der DJ-Controller wird über ein mitgeliefertes USB-Kabel angeschlossen. Eine Tragetasche für den sicheren Transport ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Wer mehr über die Software djay von algoriddim erfahren möchte, für den haben wir hier noch unseren Test vom März dieses Jahres verlinkt.

Der reguläre Preis für das J-Music J-Play DJ Mix Pad Pad liegt bei 195,- Euro, wer den DJ-Controller jetzt vorbestellen möchte, spart 40,- Euro. Ausgeliefert wird das Gerät dann ab dem ersten September dieses Jahres.