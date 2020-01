Korg ARP 2600 mini Semi-Modular-Synthesizer in Aussicht?

Hallo jaxson, das japanische Fiskaljahr fängt am 01.04. an und geht bis zum darauffolgenden 31.03. des nächsten Jahres. Wenn Korg 3000 MSU(Verkaufseinheiten) des FS APR2600 verkauft, haben die einen Umsatz von 11.997€ gemacht. Das dürfte ein Bruchteil der Bilanz von Korg ausmachen. Ergo, macht es durchaus Sinn eine kleine Variante für den Massemarkt anzubieten. Das Korg nun den FS zuerst vorstellt macht auch Sinn. Das baut jetzt erstmal bis zur NAMM und den Europäischen Messen Spannung und Druck auf. Und Korg will diese Spannung und Druck in Umsatz mitnehmen.