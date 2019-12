News: Korg Germany – neues Entwicklungszentrum mit Tatsuya Takahashi & Maximilian Rest

Bald mehr Synthesizer „Made in Berlin“?

In Berlin entsteht mit Korg Germany ein neues Zentrum, das sich unter Führung von Tatsuya Takahashi (CEO) und Maximilian Rest (COO) der Entwicklung von Instrumenten widmen wird.

Tatsuya Takahashi hat sich bei Korg unter anderem mit der Entwicklung der Monotron-Serie, Monotribe, der Volca-Serie, Minilogue und Monologue einen Namen gemacht und Korg damit in die neue Analog-Ära gebracht. Vor einigen Jahre verließ er die Korg-Zentrale in Tokyo und Japan überhaupt und ließ sich in Deutschland nieder. Doch der Kontakt zu Korg blieb bestehen und findet nun in der neuen Germany-Division den nächsten Schritt.

Maximilian Rest ist durch das Erfindungsbüro Rest & Maier, kurz E-RM, und den dort entwickelte MIDI-Clock-Synchronizer und das Oszillatormodul Polygogo bekannt.

Korg Germany will ein Kernteam aufbauen, wofür man aktuell weitere Ingenieure, Entwickler und Programmierer sucht, aber auch für verschiedene Projekte mit externen Partnern kooperieren. Interessant in diesem Zusammenhang war die Meldung im August, dass Korgs Chefentwickler Hiroaki Nishijima zum in Tokyo neu gegründeten Entwicklerteamvon Behringer wechselte. Die Analogszene ist offenbar ziemlich in Bewegung.

Bei der Expertise von Tatsuya Takahashi und Maximilian Rest dürfte der Fokus auf Synthesizern, Modulen und kleinen Groove-Maschine liegen. Wann und welche konkreten Projekte bzw. Produkte entstehen werden, ist noch nicht abzusehen. Wir erwarten jedoch spannende und kreative Ergebnisse!