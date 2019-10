News: Korg Minilogue XD kommt als Pearl White Edition

Pünktlich für die Wunschliste

Ja ist denn heut schon … Nein, aber im Dezember. Dann bringt Korg passend zum Fest die limitierte Pearl White Edition des Minilogue XD auf den Weihnachtsmarkt sozusagen. White Christmas mal etwas anders.

Die Pearl White Edition hat eine besondere Oberfläche mit einer perlweißen Pulverbeschichtung, die laut Herstellerinfo je nach Lichteinfall in verschiedenen Farbnuancen schimmert. Die Rückseite ist mit einem Holzteil aus heller Eiche verkleidet. Das hochwertige Finish soll besonders robust und langlebig sein.

Technisch gesehen ist die Pearl White Edition mit der regulären Version des Minilogue XD identisch, einschließlich der Multi Engine, die von mehreren Drittentwicklern mit zusätzlichen Oszillatormodellen versorgt wird.

Die Pearl White Edition ist ab Dezember verfügbar, der UVP ist mit 679,- Euro angegeben.

Die Spezifikationen des Korg Minilogue XD Pearl White

• 4-fach polyphoner Analogsynthesizer mit zwei VCOs und digitaler MULTI ENGINE pro Stimme

• MULTI ENGINE mit NOISE-, VPM- und USER-Klangerzeugungen (ab Werk: Morphing Wavetable Oszillator)

• 16-Step Sequencer mit Motion Sequencing

• Digitaleffekte (Chorus, Ensemble, Flanger, Phaser, Delay, Reverb, jeweils mehrerenVariationen)

• logue SDK: 16 Slots für USER Oszillatoren und 32 Slots für USER Effekte

• X/Y-Joystick

• OLED-Display mit Oszilloskop-Funktion zur Darstellung der erzeugten Wellenformen

• 4 Voice Modi

• Arpeggiator

• 500 Speicherplätze für Soundprogramme (200 ab Werk belegt, überschreibbar)

• Anschlüsse: Stereo-Ausgänge, SYNC IN / OUT, Kopfhörerausgang, MIDI IN / OUT, USB-MIDI, Dämpferpedal-Anschluss, CV IN 1 & 2