Plug-In Wettbewerb für Abstauber

Die KVR Developer Challenge 2026 ist eröffnet und ihr könnt ab sofort alle 56 eingereichten Plug-Ins kostenlos herunterladen und bewerten und über PayPal auch für die Aktion spenden.

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56 Einträge in der KVR Developer Challenge 2026

Dieses Jahr wurden von verschiedenen bekannten aber auch Newcomer-Entwicklern 56 Einträge eingereicht. Darunter fallen

51 Plug-Ins für Windows

44 Plug-Ins für macOS

18 Plug-Ins für Linux und

2 Plug-Ins für AnyOS Soundware,

viele Plug-Ins sind also gleich für mehrere Betriebsysteme erhältlich.

Downloaden, bewerten Spenden

Einzige Voraussetzung zum Abstimmen ist ein Nutzerkonto bei KVR – herunterladen könnt ihr die Plug-Ins auch ohne Anmeldung.

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Tilr TetraOP

Dieses Jahr sind auch wieder einige ausgewachsene Software-Synthesizer am start, wie z.B. der TetraOP von Tilr, ein Wavetablesynth. Dieser bietet z.B.

Wavetable-basierte Synthese,

4 Operatoren mit FM- und RM-Routing,

10 vordefinierte FM-Layouts,

FM- und RM-Routing-Matrix,

16 Unison-Stimmen pro Operator,

5 Unison-Modi,

8 Phase-Distortion-Modi,

2 Filter mit je 5 Typen und 4 Modi,

Drag-and-Drop-Modulationssystem,

Hüllkurven, LFOs, Macros und weitere Modulationsquellen.

Soca Labs Identity

Oder der SocalLabs Identity, der Schwingungsformen anhand von mathematischen Formen erstellt. Dieser wartet auf mit

Zwei Formel-Oszillatoren – Wellenformen als mathematische Ausdrücke schreiben, mit integrierten Schwingungsform- und Filterfunktionen,

Sub-Oszillator und Weißes-/Rosa-Rauschen-Generator,

Zwei Multi-Mode-Filter mit Hüllkurven (LP / HP / BP / Notch, 12 & 24 dB/Oct),

Vier MSEG-basierte LFOs mit Poly-, Mono-, Legato- und Free-Trigger-Modus,

Drei Modulationshüllkurven,

Flexible Modulationsmatrix mit Kurvenformen und bipolaren/unipolaren Modi,

Elf umsortierbare Effekte (Gate, Chorus, Distortion, Delay, Reverb, EQ, Filter und mehr),

Integrierter Arpeggiator,

Vier zuweisbare Makro-Regler,

Vibrato pro Stimme und analoge Drift,

MPE-Unterstützung.

Bjango Double Freak

Hier haben wir Double Freak von Entwickler Bjango, bei dem die Tonhöhe der zwei Oszillatoren aus eingehendem Audio abgeleitet wird.

Tauchen nach Plug-In-Perlen

Das sind nur drei der Einträge, die auch viele Effektgeräte oder auch einen Drum-Synthesizer beinhalten. Von normal bis abgedreht bietet die KVR Developer Challenge 2026 alles – es lohnt sich einfach auf der Website zu stöbern und die vielen Perlen zu finden, die es dort zu entdecken gibt!