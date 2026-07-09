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NEWS: KVR Developer Challenge 2026

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Plug-In Wettbewerb für Abstauber

9. Juli 2026

Die KVR Developer Challenge 2026 ist eröffnet und ihr könnt ab sofort alle 56 eingereichten Plug-Ins kostenlos herunterladen und bewerten und über PayPal auch für die Aktion spenden.

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56 Einträge in der KVR Developer Challenge 2026

Dieses Jahr wurden von verschiedenen bekannten aber auch Newcomer-Entwicklern 56 Einträge eingereicht. Darunter fallen

  • 51 Plug-Ins für Windows
  • 44 Plug-Ins für macOS
  • 18 Plug-Ins für Linux und
  • 2 Plug-Ins für AnyOS Soundware,

viele Plug-Ins sind also gleich für mehrere Betriebsysteme erhältlich.

Downloaden, bewerten Spenden

Einzige Voraussetzung zum Abstimmen ist ein Nutzerkonto bei KVR – herunterladen könnt ihr die Plug-Ins auch ohne Anmeldung.

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Tilr TetraOP

Tilr TetraOP

Dieses Jahr sind auch wieder einige ausgewachsene Software-Synthesizer am start, wie z.B. der TetraOP von Tilr, ein Wavetablesynth. Dieser bietet z.B.

  • Wavetable-basierte Synthese,
  • 4 Operatoren mit FM- und RM-Routing,
  • 10 vordefinierte FM-Layouts,
  • FM- und RM-Routing-Matrix,
  • 16 Unison-Stimmen pro Operator,
  • 5 Unison-Modi,
  • 8 Phase-Distortion-Modi,
  • 2 Filter mit je 5 Typen und 4 Modi,
  • Drag-and-Drop-Modulationssystem,
  • Hüllkurven, LFOs, Macros und weitere Modulationsquellen.

Soca Labs Identity

KVR Developer Challenge 2026 - soca labs identity

Soca Labs Identity

Oder der SocalLabs Identity, der Schwingungsformen anhand von mathematischen Formen erstellt. Dieser wartet auf mit

  • Zwei Formel-Oszillatoren – Wellenformen als mathematische Ausdrücke schreiben, mit integrierten Schwingungsform- und Filterfunktionen,
  • Sub-Oszillator und Weißes-/Rosa-Rauschen-Generator,
  • Zwei Multi-Mode-Filter mit Hüllkurven (LP / HP / BP / Notch, 12 & 24 dB/Oct),
  • Vier MSEG-basierte LFOs mit Poly-, Mono-, Legato- und Free-Trigger-Modus,
  • Drei Modulationshüllkurven,
  • Flexible Modulationsmatrix mit Kurvenformen und bipolaren/unipolaren Modi,
  • Elf umsortierbare Effekte (Gate, Chorus, Distortion, Delay, Reverb, EQ, Filter und mehr),
  • Integrierter Arpeggiator,
  • Vier zuweisbare Makro-Regler,
  • Vibrato pro Stimme und analoge Drift,
  • MPE-Unterstützung.

Bjango Double Freak

KVR Developer Challenge 2026 - bjango-double-freak

Bjango Double Freak

Hier haben wir Double Freak von Entwickler Bjango, bei dem die Tonhöhe der zwei Oszillatoren aus eingehendem Audio abgeleitet wird.

Tauchen nach Plug-In-Perlen

Das sind nur drei der Einträge, die auch viele Effektgeräte oder auch einen Drum-Synthesizer beinhalten. Von normal bis abgedreht bietet die KVR Developer Challenge 2026 alles – es lohnt sich einfach auf der Website zu stöbern und die vielen Perlen zu finden, die es dort zu entdecken gibt!

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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