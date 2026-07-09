Plug-In Wettbewerb für Abstauber
Die KVR Developer Challenge 2026 ist eröffnet und ihr könnt ab sofort alle 56 eingereichten Plug-Ins kostenlos herunterladen und bewerten und über PayPal auch für die Aktion spenden.
56 Einträge in der KVR Developer Challenge 2026
Dieses Jahr wurden von verschiedenen bekannten aber auch Newcomer-Entwicklern 56 Einträge eingereicht. Darunter fallen
- 51 Plug-Ins für Windows
- 44 Plug-Ins für macOS
- 18 Plug-Ins für Linux und
- 2 Plug-Ins für AnyOS Soundware,
viele Plug-Ins sind also gleich für mehrere Betriebsysteme erhältlich.
Downloaden, bewerten Spenden
Einzige Voraussetzung zum Abstimmen ist ein Nutzerkonto bei KVR – herunterladen könnt ihr die Plug-Ins auch ohne Anmeldung.
Tilr TetraOP
Dieses Jahr sind auch wieder einige ausgewachsene Software-Synthesizer am start, wie z.B. der TetraOP von Tilr, ein Wavetablesynth. Dieser bietet z.B.
- Wavetable-basierte Synthese,
- 4 Operatoren mit FM- und RM-Routing,
- 10 vordefinierte FM-Layouts,
- FM- und RM-Routing-Matrix,
- 16 Unison-Stimmen pro Operator,
- 5 Unison-Modi,
- 8 Phase-Distortion-Modi,
- 2 Filter mit je 5 Typen und 4 Modi,
- Drag-and-Drop-Modulationssystem,
- Hüllkurven, LFOs, Macros und weitere Modulationsquellen.
Soca Labs Identity
Oder der SocalLabs Identity, der Schwingungsformen anhand von mathematischen Formen erstellt. Dieser wartet auf mit
- Zwei Formel-Oszillatoren – Wellenformen als mathematische Ausdrücke schreiben, mit integrierten Schwingungsform- und Filterfunktionen,
- Sub-Oszillator und Weißes-/Rosa-Rauschen-Generator,
- Zwei Multi-Mode-Filter mit Hüllkurven (LP / HP / BP / Notch, 12 & 24 dB/Oct),
- Vier MSEG-basierte LFOs mit Poly-, Mono-, Legato- und Free-Trigger-Modus,
- Drei Modulationshüllkurven,
- Flexible Modulationsmatrix mit Kurvenformen und bipolaren/unipolaren Modi,
- Elf umsortierbare Effekte (Gate, Chorus, Distortion, Delay, Reverb, EQ, Filter und mehr),
- Integrierter Arpeggiator,
- Vier zuweisbare Makro-Regler,
- Vibrato pro Stimme und analoge Drift,
- MPE-Unterstützung.
Bjango Double Freak
Hier haben wir Double Freak von Entwickler Bjango, bei dem die Tonhöhe der zwei Oszillatoren aus eingehendem Audio abgeleitet wird.
Tauchen nach Plug-In-Perlen
Das sind nur drei der Einträge, die auch viele Effektgeräte oder auch einen Drum-Synthesizer beinhalten. Von normal bis abgedreht bietet die KVR Developer Challenge 2026 alles – es lohnt sich einfach auf der Website zu stöbern und die vielen Perlen zu finden, die es dort zu entdecken gibt!