News: Limitierte Serato Scratch Live Vinyl zum 25. Geburtstag

25 Jahre Bestehen - Das wird gefeiert

Serato wird 25 Jahre alt und das muss natürlich gefeiert werden. Passend dazu gibt es jetzt für Fans die Möglichkeit, eine streng limitierte Neuauflage der originalen Serato Scratch Live Control Vinyl zu ergattern.

Mit dem offiziellen Release von Scratch Live im Jahr 2004 hat sich in der DJ-Welt einiges verändert. Denn durch die Verschmelzung von analoger Technologie in Form der klassischen Bedienung von Plattenspielern und DJ-Mixer mit den digitalen Möglichkeiten seiner Zeit, entstand die Möglichkeit, die gesamte Musikbibliothek die man auf seinem Computer hatte, so zu darzubieten, als hätte man sie auf Vinyl.

Dies war nicht nur eine neue Technologie, sondern legte den Grundstein für eine neue Ära des DJing, die bis heute andauert.

Nick Maclaren, Chief Strategy Officer von Serato und selbst DJ, erinnert sich: „Als Serato Scratch Live auf den Markt kam, hat es die Möglichkeiten für DJs neu definiert. Jetzt, da wir das 25-jährige Jubiläum feiern, freuen wir uns, dass unsere Community die Magie dieser Innovation wieder erleben kann.

Nicht nur damals konnte die Firma mit Innovationen glänzen, auch die Umsetzung der Stem-Kompatibilität zeigt, wie sehr das neuseeländische Unternehmen immer noch den Weg für neue Möglichkeiten im DJ-Bereich ebnet. So spielt das Unternehmen auch nach 25 Jahren immer noch ganz vorne mit.

Wer mehr über die Geschichte des Unternehmens erfahren möchte, sollte in den kommenden Wochen den Instagram-Kanal von Serato im Auge behalten, denn dort wird es einen Rückblick auf die Firmengeschichte geben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Serato (@serato)

Serato Scratch Live Control Vinyl – 25th Anniversary Edition

Für alle, die ein Stück Geschichte besitzen möchten: Die Serato Scratch Live Control Vinyl – 25th Anniversary Edition ist der perfekte Weg, um in die Welt des DVS einzutauchen und ein echtes Stück DJ-Kultur in den Händen zu halten: die Serato Scratch Live Control Vinyl – 25th Anniversary Edition. Diese wird ab dem 1. Oktober 2024 um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit erhältlich sein. Allerdings wird es von dieser Edition weltweit nur 1.500 Stück geben. Der Preis für diese Jubiläumsedition wird 49 US-Dollar betragen.

Die Jubiläums-Vinyls werden als 12“-Paare in einem speziellen 25th Anniversary-Cover erhältlich sein. Auch farblich ist für Abwechslung gesorgt: Es gibt fünf klassische Farben – von Schwarz über transparentes Rot und Blau bis hin zu Orange und grauem Marmor. Der Clou: Welche Farbe man bekommt, bleibt bis zum Auspacken eine Überraschung. Eine coole Idee, um die Firmengeschichte zu feiern.