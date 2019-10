News: Make Noise Tape and Microsound Music Machine

Klangforschung in Stereo

Make Noise ist auf ungewöhnliche und experimentelle Module spezialisiert. Eine Auswahl davon wurde nun zu einem Stereo-Experimentiersystem zusammengestellt: die Tape and Microsound Music Machine.

Tape and Microsound Music Machine, kurz TMMM, ist darauf ausgelegt, externes Audiomaterial aufzunehmen, um daraus neuartige Klänge zu erschaffen. Eine Besonderheit, zumindest im Modularsektor, ist dabei, dass das System in Stereo ausgelegt ist, womit es sich unter anderem auch für Sounddesign zum Beispiel im Cinematic-Bereich eignen würde.

Das TMMM System ist in einem einzeiligen Skiff-Rahmen mit einer Breite von 104 Teileinheiten untergebracht. Davon sind 94 TE belegt, in der verbliebenen 10 TE kann man gegebenenfalls noch ein oder zwei weitere Module ergänzen.

Das System besteht aus folgenden Modulen:

Morphagene – Granular-Sampler, mit dem das Audiomaterial rearrangiert sowie in Geschwindigkeit und Abspielrichtung manipuliert werden kann

Mimeophon – Delay / Audio Repeater, für Effekte von Karplus Strong über Flanging bis Echo

QPAS – dem Multi-Peak Mulitmode-Filter

Wogglebug – Complex Random Voltage Generator

MATHS – Dual Analog Control Signal Generator

XOH – Stereo Mixing / Outputs

MULT – Signal Distribution

Patch Cables

Blank Panels

In diesem Fall sind die Audio- und Patch-Beispiele aus dem Demovideo unerlässlich, um einen Eindruck von den Möglichkeiten des Systems zu bekommen. Hiermit sind nicht nur Noise und chaotische Klänge, sondern auch Soundscapes und tiefe Atmosphären möglich.

Make Noise gibt für die Tape and Microsound Music Machine einen „Special“-Preis von 2.120 Dollar an, regulär soll es 2.281 Dollar kosten.