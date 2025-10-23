News: Martin 000Jr E Jeff Tweedy, Akustikgitarre

Neue Signature Gitarre für den Wilco Frontmann

Wenn Martin Guitars und Jeff Tweedy gemeinsame Sache machen, darf man getrost die Songwriter-Notizbücher zücken. Denn die neue Martin 000Jr E Jeff Tweedy ist kein Sammlerstück für die Vitrine – sie will gespielt werden. Und zwar überall: auf der Couch, im Studio oder beim nächsten Wohnzimmerkonzert.

Die Martin 000Jr E Jeff Tweedy im Detail

Die kompakte 000 Junior-Korpusform trifft hier auf eine volle 24,9″-Mensur, was ein erstaunlich erwachsenes Spielgefühl in einem angenehm handlichen Format liefert. Komplett aus FSC-zertifiziertem massivem Sapele gefertigt, liefert sie einen warmen, holzigen Ton mit schönem Mittencharakter, was die perfekte Basis für Fingerstyle-Playing darstellt. Jedoch glänzt die Gitarre auch beim Strumming und allem dazwischen.

Optisch bleibt die Tweedy-Signature so unaufgeregt wie ihr Namensgeber: Ein Satin Tweedy Burst, schwarzes Binding und elegante Foden-Style-Inlays setzen neben dem Faux Tortoise Schlagbrett dezente Akzente. Der Performing Artist Hals mit High-Performance Taper, 20 Bünden und Hals-Korpusübergang am 14. Bund sorgt auch bei längeren Sessions für geschmeidige Bespielbarkeit.

Das eingebaute Martin E1-Elektroniksystem mit integriertem Tuner, welches in vielen Martin Gitarren zum Einsatz kommt, macht die Martin 000Jr E Jeff Tweedy mit Lautstärke-, Phase- Tone-Regler sofort einsatzbereit für die Bühne.

Die Martin 000 Jr E Jeff Tweedy ist inspiriert von Tweedys wiederaufgelegtem 00DB-Modell und bietet eine zugängliche, nachhaltige und stilvolle Option für alle, die Songs schreiben oder einfach gern spielen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Martin 000Jr E Jeff Tweedy ist als Rechs- oder Linkshändervariante verfügbar und kostet bei Thomann 1.499,- Euro. Leider beträgt die Wartezeit momentan einige Wochen.