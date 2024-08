News: Menura MDMX, modularer DJ-Mixer

der modulare DJ-Mixer ist endlich erhältlich!

Menura MDMX – wem der Name dieses DJ-Mixers bekannt vorkommt, der liegt nicht falsch, denn wir durften das Gerät bereits im letzten Jahr testen. Das große Alleinstellungsmerkmal? Der Menura MDMX ist ein komplett modularer Mixer. Allerdings war zum Zeitpunkt des Tests noch nicht ganz klar, ob und wann das Gerät auf den Markt kommen würde.

Für die nötige Finanzierung gab es damals nämlich eine Kickstarter-Kampagne. Diese ist erfolgreich verlaufen, so dass wir mit Freude verkünden können. dass ab heute der erste vollständige modulare DJ-Mixer vorbestellt werden kann.

Der Menura MDMX hat mehrere Sektionen, für die es wiederum verschiedene Module gibt. Der Vorteil eines solchen Mixers ist also nicht nur die Langlebigkeit, da ein defektes Modul schnell ausgetauscht werden kann, sondern auch die Möglichkeit ein wenig zu experimentieren. So hat man für jeden Eingang mehrere Möglichkeiten. Phono und Line, Line und Line, Module im Stil der 1620er Serie, ein Bluetooth-Eingang oder doch lieber ein Eurorack-Eingang? Bei vier Kanälen hat man schnell die Qual der Wahl. Abseits der Inputs kann man dann Channel Inserts wählen, hier gibt es dann wahlweise einen Isolator mit drei oder vier Bändern, einen 2-Band Equalizer im 1620 Series Stil oder auch wieder die Möglichkeit sein Eurorack einzubinden. Bei der Mixer Sektion gibt es natürlich auch die Möglichkeit zwischen einer Rotary oder Fader Variante zu wählen und wer sich nicht entscheiden kann, der kann sowohl bei den Channel Inserts als auch bei der Mixer Sektion mehrere Optionen kombinieren.

Als weiteres Modul kann dann der Master Insert gewählt werden, Isolator, Eurorack oder 1620 Series stehen zur Auswahl. Neu hinzugekommen ein LPF- oder ein HPF-Modul.Die Mastersektion kann entweder Standard oder im 1620 Series Stil gewählt werden und bei den Ausgängen hat man derzeit die Wahl zwischen dem 1620 Series VU-Meter oder einer Pegelanzeige mit LED.

Zusammenstellen lässt sich das alles im Konfigurator auf der Webseite für den Menura MDMX. Ein Blick auf den Reiter „Modules“ lässt aber erahnen, wie es in Zukunft weitergehen kann, denn nach dem heutigen Launch wird fleißig weitergearbeitet, sodass in Zukunft unter anderem auch verschiedene EQs, ein Mic/Inst In oder Effekte wie ein Delay oder ein Filter verfügbar sein werden.

Den originalen Testbericht haben wir hier verlinkt und empfehlen euch bei Interesse den kompletten Artikel zu lesen.

Preislich kommt es natürlich auf die Konfiguration an. Neben der freien Auswahl gibt es auch ein Disco oder Techno Setup. Hier liegt der Preis dann bei 2728,- Euro.