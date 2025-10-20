ANZEIGE
News: Mesa Boogie Mark IIC+ HRG, Gitarren-Amp

Return of the Legend

20. Oktober 2025
Mesa Boogie Mark IIC+ HRG

Mit dem Mesa Boogie Mark IIC+ HRG (Hundred Reverb Graphic) bringt die kalifornische Boutique-Amp Marke einen legendären Amp aus den 1970er- und 80er-Jahren zurück. Das Modell basiert auf dem ursprünglichen „Boogie“ und kombiniert authentisches Vintage-Design mit modernisierter Fertigungsqualität.

Mesa Boogie Mark IIC+ HRG Frontansicht

Mark IIC+ HRG Front

Die Facts des Mesa Boogie Mark IIC+ HRG

55 Jahre nach dem originalen „Boogie“ dürfen wie die Rückkehr des klassischen HRG.Schaltkreises feiern. Das „HRG“ im Namen steht für die 100-Watt Vollröhrenpower des Mesa Amps, den eingebauten Reverb, sowie den legendären Mesa/Boogie Graphic EQ. Das wird Metal und Heavy Rock Fans sicher freuen! War der Amp doch Vorbild für diverse Signature Amps wie von Dream Theater Gitarrist John Petrucci und anderen.

Der Amp produziert seine 100 Watt Leistung über vier 6L6-Röhren in Class-AB-Pentoden-Schaltung und zeichnet sich durch riesigen Clean-Headroom, schnelle Ansprache und präzise Dynamik aus. In der Vorstufe arbeitet er auf 5 12AX7 Röhren. Die Soundcharakteristik des Amps zeichnet sich durch straffe Bässe, extrem druckvolle Mitten und bissige Höhen aus, was sich wohl in allen härteren Rock-Genres extrem gut machen wird. Aber auch in Fusion Gefilden oder im Country-Bereich, wo Cleaner Headroom und klare Artikulation benötigt werden, hat der Amp seine Stärken.

Mit seiner flexiblen Ausstattung am Frontpanel mit Dreiband-Klangregelung, Presence und Reverb, plus dem zusätzlichen 5-Band EQ liefert der Mesa Boogie Mark IIC+ HRG maximale Einstellmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es mehrere Anschlüsse für Cabinets, einen FX-Loop und die Möglichkeit zwischen 60W und 100W Betrieb.

Mesa Boogie Mark IIC+ HRG Rückseite

Mesa Boogie Mark IIC+ HRG Rückseite

Preis und Verfügbarkeit

Der optisch originalgetreue Mesa Boogie Mark IIC+ HRG wiegt 18,9 kg und kommt mit Footswitch und Amp-Cover. Preislich liegt man bei so einem Boutique-Boliden bei 3.999,- Euro.

Preis

  • 3.999,-

Links

