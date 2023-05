News: MOD Audio kündigt den AIDA-X KI-Model-Player an

Künstliche Intelligenz für den perfekten Verstärkersound

Was hat künstliche Intelligenz mit Gitarrenmusik zu tun? Wenn es nach MOD Audio geht, sehr viel. Aber beginnen wir mal von vorne: MOD Devices heißen jetzt MOD Audio und zusammen mit dem neuen Namen haben die Berliner Musiker sich überlegt, dass sie gemeinsam mit AIDA DSP ein neues Gerät auf den Markt bringen wollen. Der MOD Audio AIDA-X ist ein KI-neuronaler Modeling-Verstärker und wird auf der diesjährigen SUPERBOOTH in Berlin vorgestellt werden und soll der ultimative Beweis dafür werden, dass modernste, KI-basierte Technologie und handgemachte Gitarrenmusik definitiv Hand in Hand gehen können.

Der AIDA-X wurde mit umfangreichen und hochwertigen Audiodateien gefüttert, um Gitarristen genau das Sounderlebnis und die Dynamik eines echten Gitarrenverstärkers bieten zu können.

Anders als einen echten Amp, kann man den AIDA-X problemlos überall mitnehmen und hat so jederzeit eine grenzenlose Anzahl authentischer Verstärkersounds zur Verfügung. Man braucht also keinen Tourbus mehr, alle Verstärkersounds, von denen man schon immer geträumt hat, jederzeit nutzen zu können. Und durch die flexible Steuerung wird es kinderleicht, den Klang dann auch noch individuell an die eigenen Vorstellungen anzupassen.

Damit das dann auch gelingt, hat MOD Audio extra einen Neutral Modeling Trainings-Guide bereitgestellt, der die Benutzer bei ihren ersten Schritten mit dem MOD Audio AIDA-X an die Hand nimmt.

Und wer kein Hardware-Device mit sich herumtragen möchte, der kann AIDA-X auch als Plug-in- und Standalone-Version für alle gängigen DAWs erwerben. Egal, ob im heimischen Wohnzimmer, im Studio oder live on Stage, die Modell-Dateien für AIDA-X können in allen Versionen der Software geladen werden.

Geplant ist auch ein MOD Assistant, der der Kreativität der Gitarristen durch Soundvorschläge auf die Sprünge helfen soll. Das KI-basierte Tool wird sogar von einem deutschen Innovationsprogramm unterstützt und befindet sich derzeit in der Testphase. Die Musikenthusiasten rund um Gianfranco Cellolini, seines Zeichens Mitbegründer und CEO von MOD Audio, erarbeiten so zusammen mit den Feedbacks der Community ein Konzept, das mit plattformübergreifender Kompatibilität und sagenhaft gut klingender Gerätemodellierung überzeugen will.

Wer nun also gespannt ist, was der AIDA-X tatsächlich so auf dem Kasten hat, der sollte sich schleunigst ein Ticket für die diesjährige SUPERBOOTH in Berlin besorgen und den KI-neuronalen Model-Player gleich vor Ort mal ausprobieren.