News: Music Man Dark Ray, 2025 Update, E-Bass

Neue Finishes und BFR-Limited Edition

Music Man sorgt 2025 dafür, dass die Tieftöner dieser Welt endlich auch optisch das Rampenlicht bekommen. Der Music Man DarkRay, das Ergebnis einer genialen Zusammenarbeit zwischen Ernie Ball Music Man und den Klangtüftlern von Darkglass Electronics, kommt jetzt in drei neuen Farben.

Der Music Man Dark Ray Bass

Schon das ursprüngliche Dark Ray-Modell hat 2021 für Aufsehen gesorgt. Kein Wunder: Unter der Haube werkelt ein von Darkglass speziell entwickelter 2-Band-Aktiv-Preamp, der drei charakteristische Modi bietet: Clean, Alpha (Verzerrung) und Omega (Fuzz). Damit deckt der Bass alles ab: von glasklarem Ton über leicht angezerrte Wärme bis hin zu aggressivem, fuzzigem Growl.

Über den 3-Wege-Hebelschalter kann zwischen den Modi gewechselt werden, während ein leuchtender LED-Ring in jeweils passender Farbe anzeigt, wo man sich gerade befindet. Mit Gain- und Blend-Reglern lassen sich Clean- und Drive-Signale ohne Verlust der tiefen Frequenzen perfekt mischen. Ein Traum für Puristen, die keine Lust auf ein Pedalboard haben.

Technisch bleibt alles beim Besten: Der Neodym-Humbucker liefert das typische StingRay-Fundament. Dazu kommen ein gerösteter Ahornhals mit Ebenholzgriffbrett, 22 Edelstahlbünde und die charakteristische 3+1-Kopfplattenkonstruktion. Der Hals sitzt mit 5-Bolt-Verschraubung bombenfest am Body, und ein dezentes Darkglass-Logo auf der Halsplatte erinnert an die besondere Kooperation. Die neuen Farbvarianten für 2025 bringen frischen Wind in die Serie und machen den Music Man Dark Ray endgültig zum Eyecatcher im Bandgefüge.

Auch als 5-Saiter und BFR Limited Edition

Übrigens: Den DarkRay gibt es nicht nur als 4-Saiter, sondern auch in einer 5-Saiter-Variante für alle, die es gerne noch tiefer mögen. Und wer’s ganz exklusiv will, kann zur limitierten BFR (Ball Family Reserve) Edition greifen. Hier bekommt man noch edlere Materialien und eine limitierte Stückzahl von 75 Instrumenten weltweit.

Preis und Verfügbarkeit

Die Dark Ray Modelle kosten 3.399,- €, für die Dark Ray 5 Modelle muss man bei Thomann 3.499,- € auf die Ladentheke blättern.