News: Musikmesse 2016 – Vintage Synthesizer

Die Musikmesse in Frankfurt gehörte bislang auch für ANALOG-, MODULAR- und VINTAGE-Freunde zum Highlight des Jahres. Nur dieses Jahr hat die SUPERBOOTH in Berlin den Frankfurtern die Show gestohlen – zumindest in diesem speziellen Bereich.

Klar gibt es einiges an anlogem Equipment zu sehen. Arturia, Moog und sogar kleinere Brands wie Dreadbox gehören zu den ausstellenden Firmen, aber Neues war nicht dabei. Als Besucher lohnt sich der Gang auf die Messe aber allemal, denn wo sonst kann man aktuell einen Schmidt, einen MatrixBrute oder einen Yamaha Montage live anspielen?

Wer aber in Sachen Analog, Modular und Vintage up to date sein möchte, dem empfehlen wir an dieser Stelle unsere drei ausführlichen Reportagen zur SUPERBOOTH, die vor wenigen Tagen in Berlin zu Ende gegangen ist:

Unsere Freunde vom Synthesizer-Magazin haben aber dennoch für Vintage-Interessenten eine ganz besondere Überraschung auf die Musikmesse mitgebracht.

Ein komplettes, sehr umfangreiches Formant-System.

Nach unserem Wissen ist es das umfangreichste Formant-System, das es gibt. In den 70ern wurde der ELEKTOR FORMANT von C. Chapman designt und nach und nach als DIY-Artikelserie im Magazin ELEKTOR veröffentlicht.

Wer gerne mehr Hintergrundinformationen zum FORMANT haben möchte, findet diese über den Link am Ende des Beitrags. Früher oder später werden wir dem FORMANT aber ganz sicher einen ausführlichen BLUE BOX Beitrag widmen.

Der ELEKTOR FORMANT, der auf der Musikmesse ausgestellt ist, wurde komplett von Siegfried Brückner gesammelt und komplett zusammengebaut. In Sammlerkreisen wird Siegi auch gerne „Formant-Papst“ genannt.

Das System ist komplett midifiziert und bindet das linke MIDI-Rack sowie die zwei Digital-Synthesizer auf de rechten Seite in ein Live-Setup ein, mit dem Siegi auch des öfteren live anzutreffen ist.