Endlich wieder ein DJ-Controller für Traktor!

Native Instruments Traktor MX2 – Unter diesem Namen präsentiert der Hersteller nach sechs Jahren einen neuen 2-Kanal-DJ-Controller, der zeitgemäße Features in einem anspruchsvollen Design vereint. Wie die letzten DJ-Produkte von Native Instruments, beispielsweise dem Z1 MK2 und der X1 MK3, ist auch dieser Controller in einem portablen Formfaktor in mattem Schwarz gehalten.

Mit den üppigen Effektmöglichkeiten auf den Track-Decks können mehrere Effekte parallel oder ausgewählte mit mehreren Parametern gesteuert werden, wie man es von der X1-Reihe kennt. Hinzu kommen die Mixer FX, wie man sie vom Z1 MK2 kennt. So können neun verschiedene Effekte über den bipolaren Poti in der Mixer-Sektion gesteuert werden.

Die acht Performance-Pads pro Deck können wahlweise zum Triggern von Hotcues, zum Setzen von Flux-Loops, zum Muten von Stems oder zur Verwendung des Pattern-Players verwendet werden.

Wie bei den letzten DJ-Produkten finden wir beim Native Instruments Traktor MX2 einen durchsichtigen Boden. Durch verbaute LEDs werden verschiedene Punkte wie aktive Loops oder bald endende Songs visualisiert. Zudem können sämtliche beleuchtete Buttons farblich angepasst werden.

Neben dem Kopfhöreranschluss mit beiden Klinkenvarianten auf der Vorderseite gibt es auf der Rückseite einen 3,5-mm-Klinke-Ausgang, einen Cinch-Ausgang sowie einen 6,3-mm-Klinke-Eingang zum Anschluss eines Mikrofons. Der Hersteller gibt an, dass der Native Instruments Traktor MX2 24-Bit/96-kHz-Wiedergabe unterstützt und der in Traktor Pro 4 verwendete iZotope Ozone Maximizer für den bestmöglichen Klang sorgt. Den Testbericht zu Traktor Pro 4 findet ihr hier.

Preislich liegt der neue Native Instruments Traktor MX2 bei 399,- Euro und beinhaltet die Vollversion von Traktor Pro 4 sowie ein zweimonatiges Abonnement von Beatport Streaming für Neukunden.