ANZEIGE
ANZEIGE

News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Endlich wieder ein DJ-Controller für Traktor!

8. Oktober 2025
News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Native Instruments Traktor MX2 – Unter diesem Namen präsentiert der Hersteller nach sechs Jahren einen neuen 2-Kanal-DJ-Controller, der zeitgemäße Features in einem anspruchsvollen Design vereint. Wie die letzten DJ-Produkte von Native Instruments, beispielsweise dem Z1 MK2 und der X1 MK3, ist auch dieser Controller in einem portablen Formfaktor in mattem Schwarz gehalten.

News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Der neue Traktor DJ-Controller!

Mit den üppigen Effektmöglichkeiten auf den Track-Decks können mehrere Effekte parallel oder ausgewählte mit mehreren Parametern gesteuert werden, wie man es von der X1-Reihe kennt. Hinzu kommen die Mixer FX, wie man sie vom Z1 MK2 kennt. So können neun verschiedene Effekte über den bipolaren Poti in der Mixer-Sektion gesteuert werden.

ANZEIGE

Die acht Performance-Pads pro Deck können wahlweise zum Triggern von Hotcues, zum Setzen von Flux-Loops, zum Muten von Stems oder zur Verwendung des Pattern-Players verwendet werden.

News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Track-Deck und Mixer-Sektion des Native Instruments MX2

Wie bei den letzten DJ-Produkten finden wir beim Native Instruments Traktor MX2 einen durchsichtigen Boden. Durch verbaute LEDs werden verschiedene Punkte wie aktive Loops oder bald endende Songs visualisiert. Zudem können sämtliche beleuchtete Buttons farblich angepasst werden.

ANZEIGE
News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Die Vorderseite des DJ-Controllers

Neben dem Kopfhöreranschluss mit beiden Klinkenvarianten auf der Vorderseite gibt es auf der Rückseite einen 3,5-mm-Klinke-Ausgang, einen Cinch-Ausgang sowie einen 6,3-mm-Klinke-Eingang zum Anschluss eines Mikrofons. Der Hersteller gibt an, dass der Native Instruments Traktor MX2 24-Bit/96-kHz-Wiedergabe unterstützt und der in Traktor Pro 4 verwendete iZotope Ozone Maximizer für den bestmöglichen Klang sorgt. Den Testbericht zu Traktor Pro 4 findet ihr hier.

News: Native Instruments Traktor MX2, 2-Kanal DJ-Controller

Die Anschlüsse auf der Rückseite des Native Instruments Traktor MX2

Preislich liegt der neue Native Instruments Traktor MX2 bei 399,- Euro und beinhaltet die Vollversion von Traktor Pro 4 sowie ein zweimonatiges Abonnement von Beatport Streaming für Neukunden.

ANZEIGE

Preis

  • 399,- Euro

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Native Instruments Z1 MK2, DJ-Mischpult

Test: Native Instruments Z1 MK2, DJ-Mischpult

07.11.2024 |2
Test: Native Instruments Traktor Pro 4, DJ-Software

Test: Native Instruments Traktor Pro 4, DJ-Software

25.07.2024 |12
Test: Native Instruments Traktor X1 MK3, DJ-Controller

Test: Native Instruments Traktor X1 MK3, DJ-Controller

05.10.2023 |3
Test: Native Instruments Traktor Kontrol S3 DJ-Controller

Test: Native Instruments Traktor Kontrol S3 DJ-Controller

21.11.2019 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X