News: Native Instruments Traktor Play, DJ-Software

Gemacht für Anfänger: Traktor Play

20. Oktober 2025
Native Instruments Traktor Play – so heißt ein neuer Ableger der beliebten DJ-Software, der sich gerade auf Anfänger im DJ-Bereich fokussiert.

Mit Native Instruments  Traktor Play können Anwender die Kernfunktionen von Traktor Pro 4 in einer übersichtlichen Struktur kennenlernen. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf Finessen der Software verzichtet werden muss.
In dieser Version gibt es zwar nur zwei Track-Decks, dafür aber die gleiche Sound Engine wie in der Pro-Version. Diese garantiert optimale Tonarterkennung und -korrektur sowie den beliebten Limiter, der euren Mix ohne Verzerrung maximal laut werden lässt.
Darüber hinaus sind der Pattern Player mit 808-Kit, die Stem-Funktionalität zum Muten von Drums sowie die Effekte Reverb, Delay und Gate enthalten. Selbstverständlich sind auch Funktionen wie Looping, Hot Cues und Flux Mode inkludiert.

Die Oberfläche von Native Instruments Traktor Play ist auf jeden Fall vertraut

Darüber hinaus unterstützt Native Instruments Traktor Play auch Beatport-Streaming. Wer Traktor Play von Native Instruments kauft, erhält zwei Monate Beatport-Streaming gratis und hat so Zugriff auf Millionen von Songs.

Das Ziel der neuen Anwendung ist es, Anfängern die Möglichkeit zu geben, sich in Ruhe mit der DJ-Software vertraut zu machen, ohne von zu vielen Optionen überfordert zu werden, und sich erst einmal auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Dennoch sind Designsprache, Aufbau der Software und das Angebot an Funktionen so ausgerichtet, dass sich Anwender im Anschluss problemlos in der Vollversion Traktor Pro 4 zurechtfinden.
Die neue Software öffnet man auch das Traktor-Ökosystem gegenüber neuen Hardwarepartnern. So können AlphaThetas DDJ-FLX2 oder Pioneers DDJ-FLX4 mit der DJ-Software verwendet werden. Darüber hinaus unterstützt die DJ-Software den Reloop Buddy und Reloop Ready.

Native Instruments Traktor Play ist ab dem 03.11.2025 zum Preis von 49 Euro als Download erhältlich.

Preis

  • 49,- Euro
