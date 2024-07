News: Native Instruments Traktor Pro 4, DJ-Software

Durch die neue Version gibt es endlich einen Lichtblick für Traktor Nutzer!

Native Instruments Traktor Pro 4 – die neueste Version der DJ-Software wurde angekündigt. Die wichtigsten Features des Major Updates sind Stem Separation, flexible Beatgrids sowie der Pattern Player und ein Maximizer von Ozone.

Nachdem die letzte Version der DJ-Software im Oktober 2018 veröffentlicht wurde und neben einem verbesserten Metering und Mixereffekten eher die Benutzeroberfläche überarbeitet wurde, ist das Update willkommen. Gerade weil die Konkurrenz in den letzten Jahren definitiv nicht geschlafen hat. So setzt man bei Native Instruments mit der neusten Version natürlich auch auf Stem Separation. Selbstverständlich wird hier der Lieblingsbegriff K.I. verwendet, aber abgesehen davon basiert die Separation auf iZotope’s RX Technologie. Diese liefert als Restaurationssoftware hochwertige Klangergebnisse und in dieser Hinsicht wird es spannend zu hören sein, wie gut die einzelnen Stems klingen werden. Native Instruments setzt auf eine Separierung in vier Stems: Drums, Bass, Instruments und Vocals. Für jeden einzelnen Stem können Filter und Effekte verwendet werden.

Die neu eingeführten flexiblen Beat Grids sollen es noch einfacher machen, verschiedene Genres oder Songs mit wechselnden Tempi zu mixen. Die Beat-Effekte passen sich dabei direkt den Tempoänderungen an. Für alle, die mit DJ-Controllern spielen und nicht mehr manuell Beatmatching betreiben, ist die automatische Synchronisation damit noch sicherer geworden.

Mit dem Pattern Player lassen sich einfach und schnell zusätzliche Sounds entlang eines Step-Sequenzers programmieren, um zum Beispiel mit einer zusätzlichen Ride dem Mix noch mehr Energie zu verleihen. Neben Drum Machine Sounds wie dem 909 sind auch Kits von Rebekah, Luke Slater, Len Faki, Chris Liebing und Dubfire enthalten. Der Pattern Player kann wahlweise als Send, Insert oder Post Fader geroutet werden und dient als dritter Modus der FX Unit.

Der letzte Punkt auf der Agenda des Updates ist der Ozone Maximizer in Native Instruments Traktor Pro 4. Er soll den Mix vor Verzerrungen und Clipping schützen und zusätzlich durch eine intelligente Release Control die Lautstärke des Sets boosten.

Hier werden alle Features vorgestellt:

Der Preis für Native Instruments Traktor Pro 4 liegt bei 149,- Euro. Wer bereits eine Lizenz für Traktor Pro 3 besitzt, bekommt die neueste Version mit 50% Rabatt für 74,50,- Euro und wer noch Traktor Pro 2 nutzt, kann mit 30% Rabatt für 104,- Euro upgraden. Die DJ-Software ist ab sofort verfügbar.