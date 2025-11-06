ANZEIGE
News: Nobels MOD-mini, Modulationspedal

MOD Power mit Tremolo, Phaser und U-Vibe

6. November 2025
Das Nobels MOD-mini

Das Nobels MOD-mini

Mit dem Nobels MOD-mini wird das vierte Pedal mit kleinem Fußabdruck veröffentlicht. Das Pedal vereint mit Tremolo, Phaser und U-Vibe drei klassische Modulationseffekte in einem kompakten Pedal.

Das Nobels MOD-mini

Dass Nobels auch interessante Effektgeräte im Mini-Format kann, haben sie ja mit den drei anderen Kandidaten (CHO-mini, DEL-mini, ODR-Mini 2) schon gezeigt. Das MOD-mini komplettiert das Quartett nun mit den noch fehlenden Dauerbrennern im Modulationskosmos.

Nobels MOD-mini

Der Nobels MOD-mini bringt drei klassische Modulationseffekte mit: Tremolo, Phaser und U-Vibe. Damit deckt er Wobble-Sounds der 60s ebenso ab wie Psychedelia und funky Swirl-Vibes der 70s.

Dabei bleibt es im Aufbau ziemlich simpel. Mit Rate Width und Mix bekommt man die drei wichtigsten Regler zur Soundabstimmung. Diese sind als Glow-in-the-Dark-Knöpfe besonders auf dunklen Bühnen gut sichtbar. Mit einem Toggle-Switch kann einer der drei Modulationseffekte ausgewählt werden. Sogar eine Tap-Tempo funktion wurde per Hold-Funktion des Footswitches integriert.

Nobels MOD-mini Rückseite

die Rückseite

Trotz kompakter Bauweise bietet das Pedal bei Bedarf eine breite Stereobühne via TRS Input- und Output-Buschsen, Flexibilität liefert der umschaltbare True-/Buffered-Bypass. Praktisch und tour-tauglich sind das Metallgehäuse sowie die vier integrierten, ausklappbaren Mounty-P-Montageplatten, mit denen sich das Pedal sicher auf Pedalboards fixieren lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Modulations-Kraftpaket von Nobels bekommt man wie die anderen Mini Pedals schon für 99,- Euro bei Thomann. (Den ODR-Mini 2 bekommt man sogar für schlappe 77,- Euro)

Preis

  • 99,-

ANZEIGE X