News: Numark Mixstream Pro +

Die "+"-Version für Amazon Music Unlimited und Serato DJ

Numark Mixstream Pro + heißt das neuste 2-Kanal Stand-Alone-System auf dem Markt.

Die „+“-Version des Vorgängers ermöglicht neben der bisherigen Anbindung der Streaming-Anbieter Tidal, Beatport Link, Beatsource Link, Soundcloud Go+ und Dropbox, jetzt noch die Möglichkeit, Tracks von Amazon Music Unlimited zu streamen.

Das Streaming via Amazon Music Unlimited ermöglicht das Streamen von über 100 Millionen Titeln in verlustfreier Qualität. Dabei verspricht man, mit der OnBoard Analyse des Numark Mixstream Pro + BPM und Tonart schnell zu erkennen. Diese Analyse soll auch in dem internen Speicher des Gerätes verbleiben, um so ein ungestörtes Abspielen von Songs beim nächsten Gig zu ermöglichen.

Unterstützung für DJ-Softwares

Neben der Einbindung von Amazon Music Unlimited ermöglicht der neue Computer Mode die Verwendung des Gerätes für die Software Serato DJ und Virtual DJ. Hierbei gibt Numark an, dass Serato DJ Lite ohne Kosten nutzbar ist, Serato DJ Pro und Virtual DJ aber gesondert erworben werden müssen.

Im Computer Modus kann man durch den Numark Mixstream Pro + die Software vollends steuern. Zum Vorteil wird hierbei der verbaute Touchscreen, mit dem man zusätzliche Kontrolle und eine übersichtliche Ansicht seiner Library unabhängig vom Rechner erhält.

Damit hat man mit dem Stand-Alone-System sowohl die Möglichkeit, eine DJ-Software wie Serato DJ oder Virtual DJ zu verwenden, über die WLAN-Anbindung von diversen Streaming-Anbietern Songs abzuspielen, oder aber via USB oder SD-Karte Inhalte direkt über das Gerät wiederzugeben. Neben dem OS von Engine DJ können via Engine Lightning ausgewählte Lichter, wie beispielsweise Philipps Hue Lampen oder aber via DMX-Anschluss zugeschaltete Quellen gesteuert werden.

Wie auch beim Numark Mixstream Pro verfügt der Numark Mixstream Pro + über einen verbauten Lautsprecher, der sich für den Einsatz zu Hause ordentlich eignet.

Abseits der Einbindung von Amazon Unlimited Music und des Computer Modes, der die Verwendung der genannten Softwares unterstützt, bleiben die Features gleich.

Auch die Anschlüsse und das Layout des Geräts sind identisch. Dahingehend passt hier die Betitelung mit dem „+“, da es sich nicht um eine vollständige Mark 2 des Gerätes handelt.

Der Numark Mixstream Pro + ist für 749,- Euro erhältlich und damit 64,- Euro teurer als die normale Version, die weiterhin erhältlich ist.

Den Testbericht zu allen Features des Vorgängers findet ihr hier.