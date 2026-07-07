Numark MixTrack Go: ultrakompakter Controller mit Stem-Kontrolle

Numark MixTrack Go – der 2-Kanal-DJ-Controller mit ultrakompaktem Formfaktor unterstützt gängige DJ-Software, Stem-Kontrolle und Fade FX, sodass sich an jedem Ort eine Mix-Session starten lässt. Praktisch für alle, die unterwegs gerne auflegen oder Übergänge austesten möchten. So richtet sich der DJ-Controller an alle Altersklassen und Skilllevel und ist aufgrund seines Formats sowie der Stromversorgung über USB-C überall einsetzbar.

Numark MixTrack Go

Der DJ-Controller kann mit Algoriddim djay auf Smartphones, Tablets und in der Desktop-Variante verwendet werden und unterstützt darüber hinaus auch Serato DJ Lite. Mit den entsprechenden Software-Lizenzen kann der DJ-Controller außerdem Virtual DJ oder Serato DJ Pro steuern. Über Bluetooth MIDI kann das Gerät die Software auf Smartphone und Tablet ohne direkte Kabelverbindung steuern und über eine Powerbank mit Strom versorgt werden.

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Darüber hinaus können Fader FX direkt am DJ-Controller aktiviert werden. Je nach DJ-Software stehen hierbei verschiedene Crossfader-Effekte zur Verfügung.

Der kompakte Controller verfügt über vier Performance-Pads, bipolare Filter pro Kanal und dedizierte Buttons, um aus einem laufenden Track per Knopfdruck eine Acapella oder ein Instrumental zu erstellen. Im Rahmen der Pad-Modi können darüber hinaus, je nach Software, auch einzelne Stem-Parts stummgeschaltet werden.

Anschlusstechnisch kann ein Kopfhörer über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse angeschlossen werden. Auch der Main-Out ist als 3,5-mm-Klinkenanschluss ausgeführt. Das verbaute Audio-Interface arbeitet mit einer Auflösung von 24 Bit / 48 kHz und ein Breakout-Kabel liegt dem Lieferumfang bei.

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Der Numark MixTrack Go ist ab sofort zu einem Preis von 100,- Euro erhältlich.