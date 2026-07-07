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News: Numark Party Mix III, DJ-Controller

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Numark Party Mix III: DJ-Controller für Einsteiger mit Stems

7. Juli 2026
News: Numark Party Mix III, DJ-Controller

News: Numark Party Mix III, DJ-Controller

Numark Party Mix III – mit der neuesten Version des beliebten, kompakten 2-Kanal-DJ-Controllers erhält man neben bekannten Funktionen wie den taktsynchronen LED-Lichtern jetzt auch ganze acht Performance-Pads pro Deck, dedizierte Stem-Kontrolle, Fade FX und Bluetooth-MIDI.

Numark Party Mix III

Der DJ-Controller ist Plug-and-Play-kompatibel mit Serato DJ Lite, mit passenden Software-Lizenzen auch mit Serato DJ Pro und VirtualDJ sowie mit Algoriddim djay Pro und das sowohl auf dem Rechner via USB-C als auch auf Smartphones oder Tablets. Der DJ-Controller kann via Bluetooth-MIDI kabellos mit Smartphones oder Tablets arbeiten. Dabei kann der Controller über eine Powerbank mit Strom versorgt werden. Durch diese verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Plattformen spricht der DJ-Controller eine Vielzahl an Nutzern an.

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News Numark Party Mix III, DJ-Controller

Der DJ-Controller im Überblick

Im Zentrum befindet sich ein klassisches Zwei-Deck-Layout mit mittig liegender Mixer-Sektion, 3-Band-Equalizer und bipolarem Filter pro Kanal.

Neben der Verdopplung der Performance-Pads gegenüber dem Vorgängermodell verfügt der DJ-Controller über Instrumental- und Acapella-Buttons, um jederzeit schnell in den Mix eingreifen zu können. Über die Performance-Pads können natürlich auch einzelne Stem-Parts stummgeschaltet werden.

News Numark Party Mix III, DJ-Controller

Kopfhörer- und Main-Out

Hinzu kommen außerdem unter dem Namen „Fade FX“ Effekte, die auf den Crossfader geroutet werden können, sowie Beat-Align-Indikatoren, die ein visuelles Feedback zum Beatmatching liefern. Selbstverständlich bleiben auf der Rückseite die zuschaltbaren LEDs erhalten.

News Numark Party Mix III, DJ-Controller

Die zuschaltbaren LED auf der Rückseite

Die interne Soundkarte bietet eine Auflösung von 24 Bit / 48 kHz. Neben einem Kopfhöreranschluss verfügt der DJ-Controller über einen 6,3-mm-Klinkenanschluss für den Master-Out.

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Preislich liegt der Numark Party Mix III bei 139,- Euro und ist ab sofort erhältlich.

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The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

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