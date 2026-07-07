Numark Party Mix III: DJ-Controller für Einsteiger mit Stems

Numark Party Mix III – mit der neuesten Version des beliebten, kompakten 2-Kanal-DJ-Controllers erhält man neben bekannten Funktionen wie den taktsynchronen LED-Lichtern jetzt auch ganze acht Performance-Pads pro Deck, dedizierte Stem-Kontrolle, Fade FX und Bluetooth-MIDI.

Numark Party Mix III

Der DJ-Controller ist Plug-and-Play-kompatibel mit Serato DJ Lite, mit passenden Software-Lizenzen auch mit Serato DJ Pro und VirtualDJ sowie mit Algoriddim djay Pro und das sowohl auf dem Rechner via USB-C als auch auf Smartphones oder Tablets. Der DJ-Controller kann via Bluetooth-MIDI kabellos mit Smartphones oder Tablets arbeiten. Dabei kann der Controller über eine Powerbank mit Strom versorgt werden. Durch diese verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Plattformen spricht der DJ-Controller eine Vielzahl an Nutzern an.

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Im Zentrum befindet sich ein klassisches Zwei-Deck-Layout mit mittig liegender Mixer-Sektion, 3-Band-Equalizer und bipolarem Filter pro Kanal.

Neben der Verdopplung der Performance-Pads gegenüber dem Vorgängermodell verfügt der DJ-Controller über Instrumental- und Acapella-Buttons, um jederzeit schnell in den Mix eingreifen zu können. Über die Performance-Pads können natürlich auch einzelne Stem-Parts stummgeschaltet werden.

Hinzu kommen außerdem unter dem Namen „Fade FX“ Effekte, die auf den Crossfader geroutet werden können, sowie Beat-Align-Indikatoren, die ein visuelles Feedback zum Beatmatching liefern. Selbstverständlich bleiben auf der Rückseite die zuschaltbaren LEDs erhalten.

Die interne Soundkarte bietet eine Auflösung von 24 Bit / 48 kHz. Neben einem Kopfhöreranschluss verfügt der DJ-Controller über einen 6,3-mm-Klinkenanschluss für den Master-Out.

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Preislich liegt der Numark Party Mix III bei 139,- Euro und ist ab sofort erhältlich.