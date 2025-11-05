News: Old Blood Noise Endeavors Sunlight Stereo, Reverb Pedal

Stereo Ambient Reverb zum Sonnenaufgang

Mit dem Old Blood Noise Endeavors Sunlight Stereo bekommt man jetzt ein weiteres edles Ambient Reverb Pedal für sein Pedalboard. Diesmal in extra breiter Stereo-Ausführung als Kontrast zum bereits erhältlichen Dark Star Stereo.

Die Firma Old Blood Noise Endeavors ist ja unter Ambient-Fans definitiv kein Geheimtipp. So bietet die Produktpalette von OBNE schon seit einigen Jahren diverse verrückte Reverbs, darunter auch das ursprüngliche Sunlight in Mono. Mit dem Sunlight Stereo geht man jetzt jedoch einmal mehr auf Player mit Stereo-Affinität zu.

Das Sunlight Stereo ist ein modulations-getriebenes Ambient-Labor mit Fokus auf Motion und Dynamik. Mit Post-Reverb-Delay und Filter, die über einen Onboard-LFO moduliert werden können, ist es möglich aus Reverb plötzlich Flanger, Chorus, eine wandernde Filterlandschaft oder pulsierende Tremolo-Hall-Effekte zu produzieren. Per Dynamics-Regler lassen sich entweder gehaltene Trails abhängig vom Anschlag erzeugen oder die LFO-Rate dynamisch formen.

Die Bedienoberfläche ist logisch strukturiert: Dry- und Wet-Level-Regler, Decay, Feedback für die Delay-Sektion, Time-Regler für deren Länge und Freq für Filter-Cutoff. Rate, Depth und Shape beeinflussen die LFO-Bewegung, während der Aux-Switch vielseitig zum Tempo-Tappen, Preset-Schalten oder Trail-Halten dient. Der Soft-Touch Relais-Bypass sorgt für leises Schalten ohne Ploppen oder ähnliche Nebengeräusche.

Beim Old Blood Noise Endeavors Sunlight Stereo bekommt man nun Stereo-In/Out via TRS-Anschlüsse (mit analogem Dry-Through), schaltbare Trails, True Bypass und Presets für den schnellen Zugriff auf Lieblingssounds. Wer mehr steuern will, bekommt volle Expression-Kontrolle über jeden Parameter. Jeder Parameter ist über MIDI kontrollierbar, inklusive MIDI-Clock für tightes Syncen mit anderen Geräten. Damit fühlt sich das Pedal auf modernen Boards genauso wohl wie in komplexen Studio-Racks.

Preis und Verfügbarkeit

