News: OneLibrary, neues Bibliotheksformat für DJ-Softwares

Ein Format für alle DJs?

21. Oktober 2025
News OneLibrary, neues Bibliotheksformat für DJ-Softwares

News: OneLibrary, neues Bibliotheksformat für DJ-Softwares

OneLibrary – unter diesem Namen gibt es ein neues Library-Format, welches Anwendern den Wechsel von Geräten und Software einfacher machen soll. Präsentiert wird das neue Format von einem Verbund aus AlphaTheta, algoriddim und Native Instruments.

Bisher gab es in gängigen DJ-Softwares stets verschiedene Bibliotheksformate, die auf die jeweilige Software und ausgewählte Hardware limitiert waren.Dadurch war es nicht möglich, die eigene Musiksammlung oder die vorbereiteten USB-Sticks mit jedem Equipment zu nutzen.

News: OneLibrary, neues Bibliotheksformat für DJ-Softwares

Mit OneLibrary soll dieses Problem nun behoben und ein neuer Standard eingeführt werden. So sollen in Zukunft Playlists, BPM, Tonart, Waveforms, Cue Points und Beatgrids auf mehreren Plattformen problemlos zur Verfügung stehen und den Anwendern mehr Flexibilität bieten. Egal, ob sie am Laptop zu Hause oder mit USB-Sticks bei einem Gig arbeiten. Ursprünglich begann dies mit AlphaThetas „Device Library Plus“, die sich jedoch dank der Kollaboration von Algoriddim und Native Instruments in das neue Libraryformat entwickelt hat.

OneLibrary ermöglicht es Anwendern, ihre Musikbibliothek zu exportieren und nahtlos mit rekordbox, Algoriddims djay Pro oder Native Instruments Traktor Pro 4 zu verwenden. djay Pro unterstützt aktuell schon den USB-Export. Native Instruments Traktor und das neu vorgestellte Traktor Play werden in den kommenden Updates folgen und das neue Format unterstützen.
Hardwaretechnisch werden zunächst folgende Geräte von AlphaThetas neues Format unterstützen: CDJ-3000, CDJ-3000X, XDJ-AZ, Omnis Duo und Pioneer DJ Opus-Quad.

