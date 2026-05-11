Kabelloser Kopfhörer für die DJ-Booth

OneOdio Studio Max 2 – unter diesem Namen gibt es nach einem knappen Jahr bereits den Nachfolger des Kopfhörers für DJs, der mit ultraniedriger Latenz auch kabellos in der Booth verwendet werden kann.

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OneOdio Studio Max 2 – kabellos in der DJ-Booth

Natürlich setzt der Hersteller hierbei wieder auf eine starke Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden im regulären Bluetooth-Modus. Dafür ist ein 1000 mAh Akku verbaut. Bereits beim Vorgängermodell konnten wir die erstaunlich lange Laufzeit ausprobieren und bestätigen.

Besonders ist bei der neuen Version jedoch die überarbeitete „Rapid Wireless Technology“, welche in der dritten Generation eine Latenz von unter 9 ms verspricht. Das Vorgängermodell konnten wir ausgiebig testen, bei diesem waren es laut Hersteller noch knapp unter 20 ms.

Zudem wird mit dem neuen Übertragungsprotokoll jetzt eine Auflösung von bis zu 400 kbps unterstützt. Der im Lieferumfang enthaltene Transmitter soll eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden pro Ladung bieten, sodass sämtliche Allnighter kabellos umsetzbar sind.

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Abseits davon gibt es ein gerades und ein Spiralkabel, sowie ein Hardshellcase für den Transport von Kopfhörer und Zubehör.

Neu hinzukommt auch eine App, mit der ihr zwischen Presets, aber auch über einen Equalizer, selbst das Klangbild nach euren Vorlieben formen könnt. Darüber hinaus bietet die App eine Begrenzung der maximalen Lautstärke und eine Tragezeiterinnerung.

Preislich liegt der OneOdio Studio Max 2 bei einem Preis von 189,- Euro und kann ab sofort vorbestellt werden.