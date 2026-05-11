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News: OneOdio Studio Max 2, kabelloser DJ-Kopfhörer

Kabelloser Kopfhörer für die DJ-Booth

11. Mai 2026

News: OneOdio Studio Max 2, kabelloser DJ-Kopfhörer

OneOdio Studio Max 2 – unter diesem Namen gibt es nach einem knappen Jahr bereits den Nachfolger des Kopfhörers für DJs, der mit ultraniedriger Latenz auch kabellos in der Booth verwendet werden kann.

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OneOdio Studio Max 2 – kabellos in der DJ-Booth

Natürlich setzt der Hersteller hierbei wieder auf eine starke Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden im regulären Bluetooth-Modus. Dafür ist ein 1000 mAh Akku verbaut. Bereits beim Vorgängermodell konnten wir die erstaunlich lange Laufzeit ausprobieren und bestätigen.

Besonders ist bei der neuen Version jedoch die überarbeitete „Rapid Wireless Technology“, welche in der dritten Generation eine Latenz von unter 9 ms verspricht. Das Vorgängermodell konnten wir ausgiebig testen, bei diesem waren es laut Hersteller noch knapp unter 20 ms.

News: OneOdio Studio Max 2, kabelloser DJ-Kopfhörer

Kopfhörer und Transmitter

Zudem wird mit dem neuen Übertragungsprotokoll jetzt eine Auflösung von bis zu 400 kbps unterstützt. Der im Lieferumfang enthaltene Transmitter soll eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden pro Ladung bieten, sodass sämtliche Allnighter kabellos umsetzbar sind.

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Abseits davon gibt es ein gerades und ein Spiralkabel, sowie ein Hardshellcase für den Transport von Kopfhörer und Zubehör.

News: OneOdio Studio Max 2, kabelloser DJ-Kopfhörer

Neben dem ultralowlatency- und Bluetooth-Modus kann das Modell selbstverständlich auch kabelgebunden benutzt werden

Neu hinzukommt auch eine App, mit der ihr zwischen Presets, aber auch über einen Equalizer, selbst das Klangbild nach euren Vorlieben formen könnt. Darüber hinaus bietet die App eine Begrenzung der maximalen Lautstärke und eine Tragezeiterinnerung.

Preislich liegt der OneOdio Studio Max 2 bei einem Preis von 189,- Euro und kann ab sofort vorbestellt werden.

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Preis

  • 189,- Euro
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The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

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