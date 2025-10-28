ANZEIGE
News: Orange King Comp, Effektpedal

Königlicher Kompressor für Gitarre und Bass

28. Oktober 2025
Orange King Comp

Sowohl unter Gitarristen und Bassistinnen gibt es wahre Kompressor Fans. Für beide Lager hat der Herbst gute Nachrichten: Mit dem Orange King Comp steht jetzt ein Kompressor-Pedal in den Startlöchern, das Studioqualität auf dein Board bringt – und zwar mit Stil.

Der Orange King Comp

Nach dem Kongpressor, dem sehr beliebten Opto-Kompressor aus dem Jahr 2017, liefert Orange jetzt einen Nachfolger mit neuen Premium-Eigenschaften. Sein Class A VCA-Kompressionsschaltkreis sorgt für ultra-rauscharmen Betrieb und verleiht dem Ton mehr Sustain, Wärme und Klarheit, ohne dabei Spielnuancen zu plätten. Mit Attack- und Release-Reglern bietet der King Comp Präzision, die man in dieser Form bei Bodentretern selten sieht. Sie erlauben feinste Kontrolle über das Ansprechverhalten für Sounds von knackig und direkt bis zu sanftem Sustain-Teppich.

Der King Comp verfügt über einen komplett analogen Signalweg. Dank der 18-Volt-Stromversorgung bietet er enorme Headroom-Reserven. So funktioniert das Pedal gleichermaßen gut als dezenter Tone-Shaper, als Solo-Boost oder als immer-aktiver Bestandteil im Signalweg, z.B. für tighte Bässe.

Bei dem Kompressor wird zusätzlich auf einen qualitativ hochwertigen Buffered-Bypass gesetzt, um Signal- und  Höhenverlust vorzubeugen. Wer also nach dem „einen“ Kompressor sucht, der alles vom subtilen Feinschliff bis zum dicken Sustain-Schub kann, dürfte hier vielleicht seinen neuen König finden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis des Orange King Comp liegt bei 179,- Euro. Er ist in ein paar Wochen bei Thomann verfübar.

Preis

  • 179,-

Links

