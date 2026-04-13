Minimalistischer DJ-Mixer mit analogem Signalpfad vorgestellt

Perpet Audio Pam-4 – unter diesem Namen kommt ein neuer DJ-Mixer auf den Markt, der mit minimalistischem, symmetrischem Design, analogem Signalpfad und Master-Isolator überzeugen möchte.

Perpet Audio Pam-4 – 4-Kanal DJ-Mixer in schönem Gewand

Auf den ersten Blick darf man sagen, dass dieser 4-Kanal DJ-Mixer ein echter Hingucker ist. Auf der matt schwarzen Oberfläche finden wir identische Kanalzüge mit einem 4-Band-Equalizer und zwei separaten Filtereinheiten, welche jeweils per Button als Hi-Pass oder Low-Pass agieren können. Selbstverständlich ist die Resonanz der Filter dabei komplett anpassbar.

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Auf einen Crossfader muss man bei diesem Gerät allerdings verzichten. Dafür haben wir auf der Vorderseite des Mixers einen 3-Band-Equalizer, mit dem wir den Sound vom Booth-Out anpassen können.

Zusätzlich verfügt der Perpet Audio Pam-4 auch FX Send & Returns für jeden Kanal. Die Buttons hierfür sind allesamt auf der linken Seite des DJ-Mixers angeordnet. Zudem haben wir Kanal- und Stereo-VU-Meter. Letztere finden wir oberhalb der Kanalzüge und unterhalb des 3-Band-Master-Isolaters. Damit hat man den Pegel immer im Blick, und das auf eine wirklich schicke Art und Weise.

Die Crossover-Frequenz des erwähnten Master-Isolators liegt beim Perpet Audio PAM-4 bei 300 Hz und 3000 Hz. Da es hier keine Mittenrasterung gibt, zeigt eine kleine LED über dem jeweiligen Band, ob der Poti in der neutralen Stellung ist. Damit stellt man sicher, dass man stets die gewünschte Kontrolle über das Klangbild hat und der Isolator nur dann greift, wenn man es wirklich möchte. Alle Poti sind gummiert und extra vom Hersteller angefertigt worden.

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Der Perpet Audio Pam-4 soll die Philosophie des Herstellers verkörpern, bei der auf minimalistisches Design für maximale klangliche Performance gesetzt wird.

Generell möchte man hiermit eine weitere Alternative zu bestehenden Club-Mixern schaffen, die Line-Fader und keine Rotary-Potis zum Anpassen der Kanal-Lautstärke verwenden.

Der Perpet Audio PAM-4 soll im Mai 2026 auf den Markt kommen und kann bereits vorbestellt werden. Preislich liegt der 4-Kanal DJ-Mixer bei 2799,- Euro.