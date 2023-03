News: Pioneer DJ OPUS-QUAD, All-in-One-DJ-System

Das erste All-In-One-DJ-System von Pioneer DJ im schicken Look?

Pioneer DJ OPUS-QUAD, so heißt das neuste All-In-One-System auf dem Markt wurde mit dem Slogan „The Art of Sound“ angekündigt.

Nachdem letzte Woche erst der Pioneer DJ DJM-A9 angekündigt würde, kommt jetzt das erste All-in-One-DJ-System. Ausgestattet mit ESS 32-Bit-D/A-Wandler und drei Displays kommt das Gerät mit einem sehr individuellen Design.

5° ist flacht die Vorderseite ab, hinzu kommt noch die angewinkelten Kanten der Vorderseite. In Verbindung mit einer mattschwarzen Oberfläche und erdfarbenen Seitenlammelen und Akzenten in Kupfer auf dem Gerät ist der Pioneer DJ OPUS-QUAD definitiv ein Hingucker.

Das Stand-Alone-Gerät verspricht die volle Kontrolle über bis zu vier Tracks gleichzeitig, so erklärt sich auch das „Quad“ im Namen.

Eine Mixer-Sektion mit vier Kanalzügen, Sound Color FX und gängigen Beat FX lassen keine Wünsche übrig. Über den Touchscreen kann man Effekte über ein XY-Pad steuern.

Zwischen den Track-Decks lässt sich einfach und direkt über dedizierte Buttons wechseln. Hierbei kann jedem Deck eine eigene Farbe zugewiesen werden, sodass sich die Beleuchtung des Jog-Wheels beim Wechsel dahingehend anpasst und einen guten Überblick über das aktuelle laufende Deck verspricht.

Die zusätzlichen Displays auf den Track-Decks des Der Pioneer DJ OPUS-QUAD geben euch auf einen Blick alle wichtigen Informationen zum laufenden Track und eine kleine Übersicht der Waveform. Auf jedem Track-Deck haben wir zu dem einen Beat Loop Push-Encoder. Die Länge des Loops sehr ihr immer auf einem Blick auf dem jeweiligen Display des Track-Decks.

Neben zwei Mikrofonanschlüssen im Kombibuchsen-Ausführung haben wir die Möglichkeit wahlweise zwei CD- oder Plattenspieler an das Stand-Alone-System anzuschließen. Abseits davon verfügt das Gerät einen Booth-Out als mit Klinkenbuchse, einen Master-Out im XLR- und einen Master-Out im Cinch-Format und einen weiter Ausgang den Pioneer DJ „Zone“ tauft. Dieser kann über einen eigenen Poti auf der Oberfläche gepegelt werden und ermöglich so den Anschluss weiterer Boxen. So kann beispielsweise noch ein weiterer Raum bespielt werden, aber der DJ kann die Lautstärke direkt am Pioneer DJ OPUS-QUAD steuern.

Tracks können in allen gängigen Formaten von einer Vielzahl an Quellen wiedergegeben werden: USB-Sticks, SSD-Laufwerke, Bluetooth oder über Wifi. Aktuell geht das in Verbindung mit PC oder Mac, aber ab April 2023 soll dies auf vom Smartphone möglich sein.

Mit dem in der oberen Mitte des Geräts angesiedelten 10,1 Zoll Touch-Display lassen sich Songs schnell finden. Mit einem „Smart Rotary Selector“ verspricht Pioneer DJ eine joystickähnliche Bedienung mit man so noch schneller bei der Track-Suche fündig wird.

Pro Track gibt es zudem acht Hot-Cues, die durch die neue Smart-Cue-Funktion nach einmaligem triggern des Hot-Cue-Buttons über den Cue-Button gesteuert werden können.

Das Full-Size-Jog-Wheel kann zudem von seiner Gangart von leicht- nach schwerläufig eingestellt werden.

Eine weitere Neuerung ist der Smooth Echo-Effekt. Dieser kann einem Steuerelement zugewiesen werden. Das Smooth-Echo wird ausgelöst, sobald, beispielsweise ein zugewiesener Fader oder Pad betätigt wird.

Der Pioneer DJ OPUS-QUAD ist logischerweise rekordbox-kompatibel und die Unterstützung für Serato DJ Pro soll im Sommer folgen und ist für 3299,- Euro erhältlich.