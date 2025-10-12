News: PRS DGT 15 Combo, Gitarrenamp

ANZEIGE
PRS DGT 15 Combo, Gitarrenamp

Unschlagbarer Amp für Pedalboard Fans

12. Oktober 2025
PRS DGT 15 Combo - Vollansicht

PRS DGT 15 Combo

Paul Read Smith bringt einen neuen Combo auf den Markt. Mit dem PRS DGT 15 Combo liefert die Firma eine Erweiterung zum bereits gefeierten DGT 15 Topteil. Dieser 15 W Verstärker wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Gitarristen David Grissom entwickelt. Das Motto dieses Amps ist Vintage Sound mit beeindruckender Dynamik in einem bühnentauglichen Format mit akzeptablem Gewicht.

David Grissom ist ein gefeierter amerikanischer Gitarrist, der unter anderem für seine Zusammenarbeit mit John Mellencamp bekannt ist. PRS und der Gitarrist schauen auf eine lange Zusammenarbeit zurück mit mittlerweile zwei Signature Gitarren und nun auch dem zweiten Signature Gitarrenverstärker.

PRS DGT 15 Combo Seitenansicht

PRS DGT 15 Combo

Der DGT 15 Combo ist wie das DGT 15 Topteil ein einkanaliger 15-Watt starker Vollröhrenverstärker, der als cleane Pedalboard Plattform ausgelegt ist. Mit sanften Höhen, satten, mitten und straffen Bässen. Soll er hervorragend auf dein Spiel und deine Pedals reagieren.

PRS DGT 15 Combo Bedienfeld

Der Amp besitzt neben einem Volume Regler eine 3-Band Klangregelung, einen schaltbaren Boost und einen Master Volume, der jedoch auch aus dem Signalweg genommen werden kann. Die Endstufe kann mit Top Cut und Presence weiter bearbeitet werden. Außerdem verfügt der PRS DGT 15 Combo über einen röhrengetriebenen Reverb sowie ein Tremolo mit den Reglern Speed und Depth. Zusätzlich gibt es noch mehrere Switches. So kann der Bright Switch an, aus, oder auch in Abhängigkeit vom Boost geschaltet werden. Ein 3-Fach Fußschalter liegt für die Steuerung von Boost, Reverb und Tremolo liegt bei.

Der Combo Amp läuft mit drei 12AX7 und einer 12AT7 Vorstufenröhren, sowie mit 2 EL84 in der Endstufe. Als Speaker kommt ein Celestion Vintage 30 zum Einsatz. Mit 19 Kg ist er ein wahres Leichtgewicht.

PRS DGT 15 Combo Rückseite

Der PRS DGT 15 Combo ist bald verfügbar und kostet 1.699,- Euro.

Preis

  1.699,-

Links

